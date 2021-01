Gantz admite su "error" al pactar con Netanyahu y pide a la oposición unirse para vencerle en las elecciones

El ministro de Defensa de Israel y principal líder de la oposición, Benny Gantz, ha asegurado este lunes sentirse "engañado" por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, a quien haberle "estrechado la mano" ha sido una "equivocación", por lo que ha pedido unión al resto de formaciones políticas de cara a las próximas elecciones, las cuartas en apenas dos años.

"Yo, un soldado del Estado de Israel, me adelanté. Estreché la mano de este hombre al que había prometido reemplazar. Estreché la mano de un desobediente en serie. La estreché porque Israel estaba en guerra y yo soy, ante todo, su soldado".

En mayo de 2020 el Likud y el principal partido opositor, Azul y Blanco, firmaron un acuerdo para formar un Gobierno de unidad en el que Netanyahu mantendría el cargo durante 18 meses, mientras Gantz ocupaba la cartera de Defensa, pasando una vez finalizado ese periodo a reemplazarle como primer ministro.

Gantz, quien antes de alcanzar dicho acuerdo aseguró que no participaría en un gobierno con Netanyahu al frente mientras éste tuviese citas con la justicia, ha reconocido que "estaba equivocado" y ha lamentado haber "decepcionado" a aquellos que creyeron en él.

La decisión de Gantz provocó la salida de varias personalidades de Azul y Blanco, que ha visto caer su popularidad hasta tal punto que podría dejar de ser el principal partido de la oposición según las encuestas de las próximas parlamentarias de marzo, llegando incluso a no lograr el umbral de votos necesarios para contar con representación en la Knesset, el Parlamento israelí.

Se trata de la primera vez que Gantz reconoce abiertamente haber cometido un error al pactar con Netanyahu, a quien en esta ocasión ha acusado de "incitar" y "dividir" para lograr "escapar" de sus responsabilidades frente a la justicia, que le investiga por varios delitos de corrupción, entre ellos fraude y aceptación de sobornos.

"Me engañó, te engañó a ti, engañó demasiadas veces. Ahora debe pagar", ha expresado Gantz, quien ha pedido una alianza al resto de partidos políticos "por el bien del país", en la que, ha dado a entender, él no incurrirá como cabeza de lista, informa el diario 'Times of Israel'.

"Hago un llamamiento a todos aquellos para quienes Israel es importante, a todos aquellos que no se irán con Netanyahu, a que dejen ir sus egos. Vayamos a una habitación mañana y busquemos soluciones. Nos uniremos por el bien del país, sin ego, ni resentimientos. Estoy dispuesto a sacrificar mucho para que se vaya", ha asegurado.

No obstante, las declaraciones de Gantz no han tenido la acogida esperada, pues algunos líderes del resto de partidos han descartado dicha alianza y le han recordado cómo "escupiendo" a los electores, eligió "ser un primer ministro suplente".

En estos términos se ha expresado el presidente del socialdemócrata Meretz, Nitzan Horovitz, quien ha lamentado que Gantz hiciera "lo único que prometió que no haría".

"Gantz, tres veces te recomendamos que fueras primer ministro, pero tiraste el bloque a la basura y escupiste en la cara de tus electores. Hiciste lo único que prometiste que no harías y le diste un gobierno a Netanyahu", ha dicho.

En ese sentido han ido las críticas del conservador Yisrael Beytenu, cuyo presidente, Avigdor Liberman, le ha dicho a Gantz que "lo único que puede hacer ahora por el país es anunciar que no se postulará para la próxima Knesset".

El pasado 23 de diciembre, el Parlamento de Israel quedó disuelto después de que el primer ministro Netanyahu, y Gantz no lograran alcanzar un acuerdo en relación a los Presupuestos de 2020, por lo que el país celebrará nuevas elecciones el próximo 23 de marzo, las cuartas en dos años.