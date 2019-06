Gamarra recalca que el PP ha dejado claras sus líneas rojas a Vox en Andalucía en temas en los que intenta "enredar"

La vicesecretaria de Política Social y miembro del equipo de negociación del comité para la Gobernabilidad del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este jueves que el PP ha dejado claras sus líneas rojas en Andalucía a Vox, negando que vaya a ceder en materia de violencia de género o migración, temas en los que Vox "intenta enredar".

Después de que los de Santiago Abascal retiraran la enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la comunidad, Gamarra ha asegurado que no habrá cesiones a Vox, ya que hay líneas que el PP "no va a pasar". "En la negociación del gobierno de Andalucía quedaron claras. Sobre cuestiones como migración o violencia de género se pueden decir cosas en campaña, pero no tienen cabida. Esas líneas el PP es muy firme y las defiende a ultranza", ha asegurado en una entrevista en Antena3.

A su juicio, lo más importante en Andalucía es que los Presupuestos van a permitir al Gobierno "de cambio" de PP y Ciudadanos ejecutar políticas como la bajada de impuestos o la creación de empleo.

"Todos los aspectos en los que luego se intenta enredar, ya hemos dado muestra de que líneas no pasamos", ha dicho sobre Vox, añadiendo que sí acometerán el adelgazamiento de la administración, según lo pactado con el partido de Santiago Abascal.

"Ningún andaluz hubiera entendido que, tan solo seis meses después de un gobierno tan esperado, se bloqueara por la falta de presupuestos", ha señalado Gamarra.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))