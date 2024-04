Gallardo está actuando como interlocutor para que Agricultura apruebe el uso del dicloropropeno para el tabaco

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, está actuando como interlocutor ante el Ministerio de Agricultura para que éste autorice de forma excepcional el uso del dicloropropeno en el tratamiento fitosanitario del tabaco.

De este modo lo ha señalado la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, quien ha reconocido que el ministerio todavía no les ha respondido a la petición, que es exactamente la que realiza la Interprofesional del Tabaco Oitab.

"Evidentemente él (Gallardo) está solicitando esa excepcionalidad. Él está pidiendo al ministerio que nos autorice lo mismo que otros años (el uso del dicloropropeno)... Lo que pasa es que todavía no nos han respondido", ha espetado la portavoz socialista en declaraciones a los medios con motivo de una reunión que mantiene este jueves en Mérida su grupo con la Interprofesional del Tabaco Oitab.

Así, ha transmitido el "absoluto apoyo" a la reivindicación de Oitab para que se autorice el dicloropropeno en el tratamiento fitosanitario del tabaco.

"Absoluto y total apoyo, les vamos a acompañar en sus reivindicaciones, porque desde el PSOE de Extremadura creemos que es justo lo que piden, máxime cuando esta misma semana ha habido una autorización excepcional en Italia", ha dicho Piedad Álvarez, quien ha tratado de dejar "claro" que Miguel Ángel Gallardo "está peleando por la defensa del campo con las armas que tiene, desde la interlocución con el Gobierno de España".

Ha apuntado, en este sentido, que "si hay movilizaciones, si hay reivindicaciones el PSOE de Extremadura va a apoyarlos (a Oitab) porque lo que están pidiendo no es algo injusto", sino que "es algo que otros años se ha autorizado" y que incluso recientemente en Italia también se ha hecho. "No entendemos que este año cuando ya en Italia ha habido una excepcionalidad no la pueda haber en España y en Extremadura y en el norte de Cáceres", ha reconocido.

EL PSOE DEFIENDE AL SECTOR

"En Extremadura tenemos el mismo problema que en Italia y por tanto nosotros no vamos a hacer una distinción independientemente del color político del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España", ha espetado Álvarez; al tiempo que ha recordado que el PSOE en la región ha acompañado "siempre" al sector desde 2009 en esa reivindicación.

Además, a preguntas de los medios, ha reconocido que la posición del PSOE es "exactamente la misma" que la defendida hace unos días por el PP cuando éste se reunió también con la Oitab.

"Exactamente la misma porque nosotros no queremos politizar los asuntos que tienen que ver con las cosas del comer... Es que no se puede politizar, no se puede polarizar a la sociedad, no se puede decir que el Gobierno de España fastidia a Extremadura... No, es que lo que hay que ir es juntos, de la mano", ha dicho la portavoz socialista.

En este punto, ha recordado que ayer mismo se evidenció, ha dicho, que la Junta "ni siquiera en la defensa de la financiación autonómica quiere ir de la mano del PSOE y quieren ir solos". "Yo lo lamento por los extremeños y por las extremeñas, que son los únicos que pierden", ha dicho.

"Nosotros no vamos a entrar en ese juego del politiqueo, nosotros creemos en la política con mayúscula y en la política que defiende al ciudadano y a la ciudadana", ha añadido.

Finalmente, preguntado si el PSOE se podría plantear algún tipo de iniciativa en la Asamblea conjunta con el PP para defender el uso del dicloropropeno en el tabaco, Piedad Álvarez ha explicado que su partido no ha llevado nada a la Cámara regional porque "hay grupos políticos en la Asamblea que no defienden estas iniciativas".

"Nosotros nos podríamos plantear una declaración institucional que ya tuvimos nosotros porque el sector nos la transmitió, pero sabemos que hay grupos políticos en la Asamblea que no defienden estas iniciativas... Entonces, no queremos llevar un debate a la Asamblea que luego no tenga un final feliz y que al final ponga de manifiesto cierta desunión en Extremadura... Por eso no lo hemos hecho", ha afirmado.