Gabilondo, sobre que Iglesias quiera entrar en gobierno: "No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha trasladado a su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que se "la devuelve" con todo el "cariño" y le responde que "no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo", al querer entrar en el Gobierno de Madrid.

En una entrevista con 'Antena 3', recogida por Europa Press, Gabilondo ha explicado que lo único que le ha pedido a Iglesias es que confía en que "apoye" un gobierno para frenar el de la 'Plaza de Colón'. "Yo hablé de un apoyo, no hablé de otra cosa", ha defendido.

Sobre qué le parece que Iglesias considere que entrará en un futuro Gobierno de Madrid, el candidato socialista ha recordado al 'morado la frase que dijo cuando propuso a la ministra de Industria, Reyes Maroto, como la vicepresidenta económica del PSOE.

"Le devuelvo con todo mi cariño la frase que dijo: No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo", ha lanzado, al tiempo que ha instado a lograr una mayoría para después ya pensar en conformar gobiernos.

El candidato socialista ha insistido también en que no subirá "ni un euro más a los madrileños" y no tocará la fiscalidad en estos dos años si gobierna. Iglesias le pone como condición subirlos, pero Gabilondo ha reconocido que no pueden "coincidir en todo".