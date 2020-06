La fotografía de Fernando Simón que hoy cobra especial significado por lo que representa

Si hay una persona a la que asociaremos siempre a la comunicación mediática respecto al COVID-19 es Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias da cuenta a diario de las cifras de fallecidos e incluso nos ha regalado algún que otro momento durante las comparecencias.

El facultativo a diario describe la evolución de la famosa "curva" e informa respecto a los nuevos contagios. Además, responde a las preguntas de los periodistas sin aparentemente ningún problema. Son cuatro ya los meses en los que Simón interviene de manera pública para describir y tratar de analizar la situación del coronavirus en nuestro país. Incluso se ha desplegado un símil de "fenómeno", ya que algunas empresas han creado camisetas con su rostro. Sin embargo, nos encontramos con un día en el que Fernando Simón era prácticamente desconocido. Lejos quedaba su posición pública en la crisis del ébola en el año 2014.

Un tuitero ha querido rescatar una instantánea de Fernando Simón del 10 de marzo, cuando no imaginábamos lo que iba a suceder: Junto a la fotografía, el usuario señalaba lo siguiente: "El 10M hice esta foto. Acababa el Consejo de Ministros y mientras los plumis tomaban el asalto a la Portavoz y al Ministro de Sanidad, Fernando Simón se quedaba en retaguardia, ajeno a la jauría mediática. Entonces no di importancia a esta imagen. Hoy me parece muy representativa". Y no le falta la razón. En esa imagen vemos a un Simón distante, observando en la distancia una concentración relevante de gente tras una rueda de prensa. Ni él se imaginaba que se convertiría en uno de los protagonistas de esas ruedas de prensa.

El 10M hice esta foto. Acababa el Consejo de Ministros y mientras los plumis tomaban al asalto a la Portavoz y al Ministro de Sanidad, Fernando Simón se quedaba en retaguardia, ajeno a la jauría mediática. Entonces no di importancia a esta imagen. Hoy me parece muy representativa pic.twitter.com/vVi6QoAaTF — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) June 16, 2020

Una fotografía muy llamativa de cómo ha cambiado la situación desde el pasado 10 de marzo y de cómo Fernando Simón se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos en la gestión del coronavirus en España.

El presidente del Gobierno lo elogió por su labor

Sobre Fernando Simón, Sánchez ha destacado que fue "elegido y designado" por otro Gobierno. "En los momentos más oscuros siempre le he visto igual, entregado a su trabajo y al bien común, pensando en el país más que en sí mismo, hasta cuando estuvo infectado", ha precisado.

En la misma línea, ha asegurado que ha visto a Simón trabajar "día y noche" y "soportar estoicamente el desdén de los más ignorantes y las críticas más descabelladas". "Ha admitido con humildad nuestra indefensión en los momentos más duros. Nunca se ha dejado arrastrar por la provocación ni una sola vez", ha dicho.

Pedro Sánchez aseguraba a finales de mayo que serán necesarios muchos más comportamientos como los de Simón: "Nos hacen simplemente mejores como sociedad", indicaba el presidente. Una manera de reconocer el trabajo del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias respecto a su labor.