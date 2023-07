La formación de grupos propios de ERC y Junts, en manos de la Mesa del Congreso

José Miguel Blanco

El signo político de la mayoría de la Mesa del Congreso será clave para determinar si ERC y Junts podrán tener grupo propio en esta cámara en la nueva legislatura, pese a que no cumplen con la totalidad de requisitos exigidos reglamentariamente.

El 17 de agosto es la fecha en la que se constituirá el Parlamento surgido de las urnas el pasado domingo y los primeros contactos entre los partidos se dirigirán a la conformación de esa Mesa de la cámara.

Desde el PSOE se asegura que ni siquiera han comenzado las negociaciones, pero subrayan que tienen intención de presidir la institución.

No obstante, no mencionan por ahora ningún candidato y, aunque resaltan el gran trabajo que creen que ha hecho al frente del Congreso Meritxell Batet, ella ya trasladó hace tiempo su intención de no repetir en el cargo.

Por su parte, el PP pide tener en la Mesa del Congreso una representación análoga a su resultado electoral.

No reclaman públicamente la presidencia de la cámara, aunque en privado hacen hincapié en que les correspondería y tampoco han empezado a contactar con otros grupos ya que pretenden hacerlo con tranquilidad y discreción, según fuentes populares.

Una vez formado el Parlamento, se abrirá un plazo de cinco días para que los partidos pidan formar grupo parlamentario.

El reglamento del Congreso determina que podrán constituirse en grupo los partidos con más de 15 escaños o aquellos que, con un mínimo de 5, superen el 5 % de los votos en toda España o el 15 % en las circunscripciones en las que hayan concurrido.

Por el primero de los requisitos (más de 15 diputados) tendrán grupo propio en la nueva legislatura el PP, PSOE, Vox y Sumar, mientras que por el segundo (mínimo de 5 y más del 5 % allí donde se han presentado) EH Bildu y PNV.

No cumplen con las exigencias ni ERC ni Junts porque aunque tienen más de cinco diputados, no llegan al 15 % exigido en algunas de las circunscripciones en las que han concurrido en Cataluña.

Pero eso no significa que se descarte que tengan grupo porque hay más posibilidades.

Una sería que ambas formaciones, con siete escaños cada una, se juntaran para formar grupo añadiendo un diputado de otro partido (podría ser el del BNG) y sumar así los 15 exigidos, una opción que se antoja difícil por las diferencias existentes en la actualidad entre los independentistas catalanes.

También existe la práctica de cesión temporal de diputados por parte de otros grupos hasta cumplir el mínimo requerido.

Pero a ello se suma que la Mesa del Congreso es soberana para permitir o no la formación de grupos parlamentarios y en alguna ocasión ha dado luz verde para que se conformara alguno aunque no llegara a los mínimos exigidos.

Es lo que ocurrió por ejemplo tras las elecciones de 2011, cuando se permitió a UPyD tener grupo propio pese a que los cinco diputados que consiguió no alcanzaron el 5 % de voto nacional.

Una vía que abre la puerta a que tanto ERC como Junts puedan tener grupo propio, máxime teniendo en cuenta la capacidad decisoria de ambas a la hora de investir a un presidente del Gobierno.

Fuentes socialistas ya apuntan que ven viable encontrar una fórmula que permita a ambas formaciones tener grupo.

Pero para eso, en la Mesa del Congreso debería haber una mayoría que lo permitiera, por lo que es clave la conformación de ese órgano parlamentario.

Si la Mesa hace una interpretación del reglamento que exija el 15 % de la media conseguida en las circunscripciones en que se han presentado, y no en cada una de ellas, ERC podría obtener grupo y Junts se quedaría a las puertas.

Pero Junts ya se ha visto privado de grupo propio en esa misma tesitura, ya que en la XIII legislatura lo pidió y la Mesa lo rechazó precisamente porque aunque tuviera más de 5 escaños, no llegó al 15 % de los votos en cada una de las cuatro circunscripciones de Cataluña en las que concurrió.

Otro caso fue el de Amaiur, que tras las elecciones de 2011, la Mesa del Congreso, con mayoría absoluta del PP, le negó tener grupo propio porque aunque superaba el 15 % en las tres provincias vascas, se quedó por debajo de ese porcentaje en Navarra y sus siete diputados se integraron en el Grupo Mixto.