Fonseca, de VisualPolitik: "A Iglesias solo le falta irse a Andorra para no pagar impuestos"

Fonseca, cofundador de VisualPolitik, ha sido el invitado de este jueves en el canal de Twitch de COPE, donde ha podido analizar toda la actualidad política de nuestro país, subrayando los últimos episodios que se han producido en la Región de Murcia y en la Comunidad de Madrid.

Sobre las posibles elecciones en Madrid, Fonseca ha señalado que en clave electoral se está produciendo un importante cambio que puede afectar a la izquierda: "En principio creo que sí, pero lo tendrán que decir los juzgados. Es un ámbito muy legal. Yo lo que veo es que independientemente haya elecciones o no, la izquierda no quiere elecciones. Esto se debe porque en España creo que hay un cambio ideológico que se vería si hubiera nuevas elecciones. A nadie la sorprendería que Vox consiguiera más votos, y por lo tanto tendrías al PP mirando a Vox".

En este sentido, el confutador de VisualPolitik también ha explicado que estos últimos movimientos de la formación de Inés Arrimadas puede ser en clave de guiño al Partido Socialista: "Esta situación es un intento de Ciudadanos para seducir a Pedro Sánchez. El PSOE siempre ha tenido dos izquierdas, una más que tiende hacia Podemos y otra más tecnócrata y europeísta. Ciudadanos ya tanteó a Ciudadanos cuando los Presupuestos e Iglesias le paró los pies. Sánchez, dentro de un año o tarde temprano, se tendrá que sentar a negociar con el sucesor de Merkel, mucho más duro que ella. Ante esta situación, ¿Podemos qué va a hacer? Aquí jugaría un papel fundamental Ciudadanos".

También se ha referido al papel de Podemos en la política actual, señalando que su credibilidad está en cuestión una vez que entra a formar parte del Gobierno: "Iglesias se ha convertido en la caricatura que quería la derecha por todo lo que ha hecho, porque es muy curioso que Iglesias coloque a su mujer aunque sea la mujer más preparada del mundo. Sobre todo ante un votante de extrema izquierda, que no quiere para nada la autoridad. Luego le sumas lo del chalé del Galapagar y los líos de los pendrives. Solo le falta irse a Andorra para no pagar impuestos. Realmente todas las revoluciones que han planeado se han quedado en papel mojado, por lo que son los frikis del Gobierno. Lo que mejor le puede venir a Podemos es estar en la oposición, porque ahí pueden seguir con su discurso contra el sistema y el Gobierno. Ahora no pueden".

Sobre la posibilidad de un adelanto electoral por parte de Pedro Sánchez el próximo año 2022, Fonseca ha subrayado que ante la situación que atraviesa Podemos y el centro derecha puede ser un buen momento para Pedro Sánchez: "El primero que adelanta las elecciones las pone cuando le viene bien. Probablemente esté manejando ya encuestas. Yo no tengo una bola de cristal, pero se ve que a Podemos no le sienta bien estar en el Gobierno porque no puede hacer sus promesas. Esto puede ser utilizado por Sánchez lanzando un mensaje en plan 'votarme más'. Ahora mismo, teniendo en cuenta la situación, es una buena oportunidad para Sánchez porque el Partido Popular está muy mal".

Por último se ha referido de nuevo a Madrid, explicando que en caso de que se produzca una campaña electoral, Isabel Díaz Ayuso marcará su propia línea debido a la situación que atraviesa el Partido Popular a nivel nacional: "El PP está mal y creo que si hay campaña en Madrid será la campaña del Partido Popular de Madrid, separada totalmente de Génova e imitando las estrategias utilizadas por Alberto Núñez Feijoa o Fernando Mañueco en Castilla y León. Es la única solución lógica que ha podido seguir. Ahora bien, creo que se ha posicionado muy bien como la oposición a Moncloa".