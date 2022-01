Fiscalía pide perspectiva de genero al investigar la sustraccion de menores

La Fiscal de Sala contra la violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, ha pedido a los fiscales trabajar con perspectiva de género y que, en los casos de sustracción de menores por parte de la madre, investiguen si la mujer ha actuado en el marco de una situación de violencia machista.

En un dictamen hecho público este lunes a través de las redes sociales, Peramato responde a una cuestión planteada por la Fiscalía de Jaén y deja claro que, de acuerdo con el Código Penal vigente, en los casos de sustracción de menores la pena de alejamiento es aplicable "sin excepción", sea el autor el padre o la madre.

"La imposición de la pena de alejamiento es imperativa en ambos casos y no procede hacer distinciones que no hace la ley", insiste la fiscal, quien subraya no obstante la necesidad de incorporar la perspectiva de género a la investigación de estos casos para analizar la posibilidad de aplicar circunstancias eximentes.

"Conocedores de que la mayor parte de las personas que sustraen a sus hijos e hijas son las madres, que ademas son las cuidadoras, y que esta conducta puede obedecer a la necesidad de protegerse y de proteger a sus hijos e hijas, lo que procede es extremar las diligencias en la investigación de estos procedimientos", subraya la fiscal, que se remite al Convenido de Estambul.

Estos casos, continúa, deben tramitarse "con respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género, a efectos de determinar la incidencia de la violencia de género en la sustracción y dar la respuesta jurídica que sea mas justa y adecuada, con aplicación en su caso de las circunstancias eximentes completas o incompletas que resulten aplicable".

La fiscal recuerda también la obligación de escuchar al menor en este tipo de procedimientos.

Según apunta, la Conferencia de la Haya está estudiando cómo valorar los incidentes de violencia de género y doméstica en los procedimientos de sustracción internacional de menores.