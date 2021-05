La Fiscalía pide 7 años para un manifestante por las protestas postsentencia

La Fiscalía pide 7 años y 8 meses de cárcel para el primer manifestante que llega a juicio por los disturbios en las protestas contra la sentencia del procés, a quien acusa de lanzar cascotes contra la sede de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona, con el rostro encapuchado.

La Audiencia de Barcelona ha juzgado este lunes a Mikel G. B., detenido durante los disturbios de las noches posteriores a la publicación de la sentencia del procés, a quien acusan de un delito de atentado a la autoridad y desórdenes públicos con la agravante de disfraz.

Se trata del primer juicio a un manifestante acusado por los incidentes ocurridos en las manifestaciones contra la sentencia del procés, exceptuando los que se han celebrado en la jurisdicción de menores, que no acarrean penas de internamiento.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 02:20 horas de la madrugada del 16 de octubre de 2019, cuando tres agentes de paisano de la Guardia Urbana detuvieron al acusado cerca del Palau de la Música tras presuntamente haberle observado realizar lanzamientos de objetos contra la línea policial.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado y cuatro de sus compañeros, todos ellos con el rostro cubierto por capuchas y pañuelos, lanzaron cascotes de piedra a los agentes de la Policía Nacional que custodiaban la Jefatura de Via Laietana, pero sin que llegaran a impactarles.

En concreto, al acusado se le atribuye el lanzamiento de dos cascotes, tal y como han corroborado los dos testigos de la Guardia Urbana que aquella noche participaron en su detención, aunque más tarde fue puesto en libertad al no poderse "constatar los impactos de las piedras".

"Aquello era como una guerra", ha declarado uno de los agentes, quien ha asegurado que por esta razón esperaron para realizar la detención hasta que el acusado se separó del grupo para coger "más piedras e incluso una botella de cristal de un saco de escombros".

El acusado ha negado haber realizado ningún lanzamiento y ha asegurado que cuando fue detenido se había agachado "para atarse los cordones", pero que los policías de paisano "pensaron que lanzaba cascotes y botellas".

Mikel ha declarado ante el juez que aquella noche había quedado para cenar con unos amigos, pero que "se les hizo tarde" y fue entonces cuando se encontraron con las protestas de Via Laietana, de manera que su presencia en la calle era ajena a la manifestación.

La abogada defensora, Montse Andrés, ha declarado ante la prensa después del juicio que "se está pidiendo una pena desorbitada", puesto que "no hay acusación particular ni nadie personado y en ningún momento los lanzamientos que se le imputan llegaron a impactar. No hay lesiones ni responsabilidad civil", ha añadido.