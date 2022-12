Fiscal se opone a extraditar a Albania a un acusado de incitar al terrorismo

La Fiscalía se opondrá el miércoles a la extradición de un albanés reclamado en su país por publicar en su Facebook una frase dirigida a varias autoridades, entre ellas el presidente y el primer ministro, en la que decía: "¿Quién pensáis que tiene el coraje de hacer estallar las bombas?".

La petición de extradición es por un delito de incitación, llamamiento público y propaganda para la comisión de actos con fines terroristas del código penal albanés.

Sin embargo, según el informe del fiscal de la Audiencia Nacional, ese delito no podría "incardinarse" en el de enaltecimiento del terrorismo ni en el de incitación a cometer actos terroristas, por lo que no cabría acceder a la entrega.

"El primer delito exige que el enaltecimiento sea público y con la finalidad de que se cometa un delito de terrorismo y el segundo exige una incitación directa a cometer el delito", explica el fiscal.

Corresponderá por tanto a la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional decidir si acepta la entrega de Kreshnik Haxhiaj, reclamado por el Juzgado Especial de Primera Instancia para la Corrupción y el Crimen Organizado de Tirana, en la vista de extradición que celebrará el próximo miércoles.

Los hechos datan de marzo de 2021 cuando el reclamado puso en su perfil de Facebook: Salam aleikum ¿¡Quién pensáis que tiene el coraje de hacer estallar las bombas!? A empezar de uno en uno. Del centro de Detención preventiva 313, el Jordan Misja, el Director, el Jefe de Policía, el jurista, el educador, el trabajador social, el Defensor del Pueblo, el Ministro de Justicia, los Agentes de la policía judicial, la fiscalía, los juzgados, el primer ministro, el presidente".

"Quienquiera de estos -prosiguió-, ayudado por el SH.K.B. Elhamdulilah, soy musulmán y conozco a Alá y solo le temo a él. Mientras que sus criaturas no pueden tocarme ni un pelo, porque a mí me basta solo Alá. Y que buen protector que es Alá. Con su nombre no hay nadie que pueda hacerte daño, porque creo en él.

La publicación recibió 11 me gusta y 5 comentarios y se realizó en Albania. El reclamado residía en la localidad de Tropoja y en mayo de 2021 abandonó el territorio albanés, según expone la documentación extradicional.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional entiende que el requisito de doble incriminación y mínimo punitivo no se cumple en este caso dado que los hechos referidos en la demanda de extradición no están castigados en nuestro país.