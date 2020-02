Felipe González opina sobre la entrada de Iglesias en el CNI: "No le veo relación alguna con la Agenda 2030"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha valorado este lunes la entrada del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la 'Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia' que controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dado que no ve la relación con sus dos ámbitos de competencia: lo Social y la Agenda 2030.

González se ha pronunciado en estos términos durante la conferencia que ha pronunciado en la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) 2020, donde ha pedido que le "expliquen" la relación entre las competencias de Iglesias y esta comisión.

Así, ha ironizado: "Me sorprende que tan preocupado como está el vicepresidente por sus dos ámbitos de competencia, lo Social y la Agenda 2030, quiera estar en la única comisión delgada que no se ocupa de eso que es la del servicio de inteligencia".

Asimismo, el expresidente del Gobierno ha reclamado explicaciones al PP por su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que no se cambie la ley, pese a que no modificó la norma durante los años que estuvo en el Gobierno con mayoría absoluta. "Ah no, que entonces no me convenía", ha bromeado.

Para González, "primero hay que renovarlo y después cambiarla si hay que cambiarla. Si no, todas las normas serán ad persona", ha concluido.

La presencia de Iglesias en esta Comisión significa que el vicepresidente segundo y líder de Podemos tendrá acceso a los secretos de Estado. Por ello, estará obligado a reservar determinadas informaciones que reciba. Entre las funciones que llevará a cabo y que forman parte de la 'Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia': proponer los objetivos anuales del CNI, realizar un seguimiento de su desarrollo y velar por la coordinación del servicio secreto con la información que proporciona la Policía y la Guardia Civil.

Avisa de los problemas económicos que pueden derivar ante la incertidumbre política

El expresidente socialista ha expresado también su preocupación por las "descalificaciones" y "enfrentamientos casi sin fundamento" que enturbian el debate político y ha instado a abandonar "posiciones irredentistas" que "menosprecian la convivencia democrática". "Me repugnan de la misma manera el autoritarismo de izquierdas que de derechas y siempre estaré en frente de esa pérdida de mi espacio de libertad y de desarrollo de mis ideas", ha sentenciado.

En este sentido, ha advertido de que "si algunos pretenden tener toda la razón y que los demás no tengamos ninguna, no volveremos a encauzar nuestro futuro en la gran 'polis' de todos para darnos seguridad y previsibilidad en los próximos 30 años". Y eso que a su entender, "lo normal" en España es "la incertidumbre y la fragilidad institucional" y lo "anormal" han sido los 35 años de estabilidad y previsibilidad que hubo, ha asegurado.

Durante su intervención, el expresidente ha lamentado "la cantidad de gente que menosprecia la convivencia democrática, la única en el marco de la Constitución y los Estatutos de Autonomía y el ordenamiento jurídico", al tiempo que ha pedido a quienes no les guste que "lo cambien, pero respetando las reglas de juego, no saltándose las reglas de juego".

A su vez, ha añadido: "Yo no reparto carnets de constitucionalista a nadie, entre otras porque soy de los pocos que quedan cuando se pactó la Constitución", ha recordado. "Y si es posible que se mejore pero que no se menosprecie", ha remarcado.