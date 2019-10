Felipe González y Mariano Rajoy defienden la Constitución y el diálogo político

Felipe González y Mariano Rajoy han mantenido un interesante coloquio sobre el pasado y futuro de nuestro país en el Foro La Toja. Ambos expresidentes han sido invitados a una conversación en la que se han repasado numerosos temas sobre la actualidad política de nuestro país.

La crisis económica

La conversación ha comenzado en torno a la crisis económica que golpeó a nuestro país a finales de la década pasada. González ha asegurado que "La crisis de 2007 nació en Estados Unidos y España tardó en reaccionar. Estados Unidos avanzó mucho más rápidamente en la solución de la crisis que Europa". Ante ello, Rajoy ha defendido su gestión, a pesar de que no fue entendida por todos: "Yo fui un presidente de derechas que la primera decisión que tomé en el Gobierno fue subir el impuesto sobre la renta siete puntos". González bromeaba y le recordaba que "habías prometido bajarlos". Rajoy continúa: "La segunda fue nacionalizar los bancos." Luego, el popular, ha criticado el populismo tributario: "Ahora está de moda decir que le vas a subir los impuestos a los ricos. Eso no sirve para nada, no se recauda más. Porque no hay tantos ricos".

González ha criticado la desigualdad económica a consecuencia de la crisis: "La crisis ha hecho que más gente se quede fuera de los elementos redistributivos. Europa llegó a la conclusión de que la economía social de mercado era el handicap para competir en la economía de la globalización".

Y Rajoy, al ser preguntado por los salarios bajos, ha hecho la siguiente afirmación: "No es lo mismo vivir en Londres que vivir en Almendralejo. En España se puede estudiar sin pagar hasta que acabe la universidad prácticamente. Solo en pensiones nos gastamos el 30% del presupuesto. Y el segundo gasto es la Sanidad".

Felipe González ha aprovechado el tema de la economía para contar la anécdota del día, sobre una conversación que mantuvo con Alexis Tsipras: "La diferencia entre tú y yo es que tú eras un revolucionario y yo un reformista de mierda que quería reformar".

La corrupción

Al ser preguntados sobre la corrupción, ni Rajoy ni González han esquivado el asunto. Fiel a su estilo, el gallego ironizaba sobre la situación en Portugal y en Francia: "Ayer leí un periódico. El expresidente y el exprimer ministro de un país vecino van a ser juzgados por el Tribunal Supremo. Y hace poco murió también el expresidente de otro país vecino que también tuvo lo suyo. España no es un paladín de la corrupción. No es bueno que en España nos castiguemos inmisericordemente diciendo que somos un país corrupto. A mí me pusieron una moción de censura sobre la corrupción cuando no había nadie juzgado por corrupción".

González, por su parte, aseguraba que "la corrupción hay que combatirla. Pero este rollo de que todos somos corruptos es enormemente perjudicial".

Cataluña y el nacionalismo

El tema catalán también ha protagonizado gran parte del coloquio. Rajoy: "El nacionalista es un señor que cree que el país donde ha nacido es el mejor del mundo. La inmigración le molesta, el libre comercio le molesta, como estamos viendo en uno de los grandes países del mundo. El caso más paradigmático es el Brexit, que considera que Europa es su enemigo. También Salvini. Y aquí, el enemigo de muchos es España y la Constitución".

Felipe González recordaba que "España es una nación que nos incluye a todos. Y por tanto el derecho a decidir sobre España es de todos los españoles" y afirmaba que "hay un cierto fracaso de la política cuando todos estamos pendientes de lo que decida el juez Marchena y el Tribunal Supremo. Y eso pone de manifiesto una carencia".

Además, el socialista lanzaba un recado a Pablo Iglesias sobre su posición acerca de la Constitución: "Vemos a un republicano pedir al Rey que medie entre políticos cuando no está entre sus atribuciones. Que se lean la Constitución. Que se la lean. Y si pueden, como diría José Mota, que la mejoren".