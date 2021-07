Feijóo, al PPdeG: Os debo todo lo que soy, me pongo a vuestra disposición

Alberto Núñez Feijóo, después de ser elegido por quinta vez como líder del PP gallego, ha asegurado que debe al partido todo lo que es y, por ello, se pone "otra vez a su disposición" sin más límite que su forma de entender la política.

"Os debo todo lo que soy y la única forma que tengo de agradecer es ponerme otra vez a vuestra disposición, sin condiciones y sin más límite que mi forma de entender la política que, a estas alturas, ya no va a cambiar mucho", ha dicho en su discurso en la clausura del 17º Congreso del PP gallego, al que han acudido el presidente nacional del partido, Pablo Casado, y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Durante una intervención de casi una hora, el líder de los populares ha hecho un repaso por sus quince años al frente de la formación tras los que ya no le queda ningún "reto personal que satisfacer" porque todos, ha dicho, los ha cumplido gracias a la confianza que la militancia le ha otorgado.

Una confianza que les ha pedido nuevamente para "seguir trabajando todos los días" en un proyecto al que no le ha puesto fecha de caducidad, aunque consciente de que "para llegar a Santiago hay diez caminos" él no prevé completar diez mandatos: "Nosotros llevamos cinco, no amenazo con otros cinco", ha deslizado en tono socarrón.

Para Núñez Feijóo, el partido no debe adelantarse ahora a debates sobre la continuidad o no del recién elegido líder, sino que ahora deben centrarse en las elecciones locales de 2023 porque "no estamos tan bien en los municipios, hay que aceptarlo también" e intentar corregirlo.

De este modo, el mandatario gallego ha fijado en el rearme local el reto prioritario para la formación para lo que él, en primera persona, pondrá todo de su parte, tal y como se ha comprometido ante los dirigentes locales del PP gallego, la plana mayor de la dirección del PP y los principales dirigentes autonómicos del partido.

"Pondré todo lo que sé, mi tiempo y mi agenda a vuestra disposición" para apoyar a cualquier alcalde que quiera concurrir a los comicios o de cualquier portavoz que esté en disposición de tener buenos resultados porque "si volvemos a creer y a implicarnos, será posible" recuperar alcaldías de ciudades y villas, así como las diputaciones, ha asegurado.

Una meta ambiciosa que requiere de la "ilusión, la confianza y la proximidad" con la que él se presentó ante los gallegos en julio de 2020 y que ahora requiere para las elecciones municipales de 2023 porque "los sondeos y las encuestas no cambian gobiernos" y porque los ciudadanos prefieren "los abrazos a un tuit de 140 caracteres".

El esfuerzo para conseguir esa victoria tiene que ser colectivo porque "las victorias en el PP no tienen autor, las victorias en Galicia son del PP de Galicia, no de alguien que salga en un cartel durante un tiempo, sino de todo lo que hay detrás porque nadie en solitario va a conseguir nada", ha advertido. EFE

