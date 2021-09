Feijóo no percibe "preocupación" por la situación interna del PP

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que no percibe a nivel interno "preocupación" sobre la situación de su partido y ha evitado opinar sobre las declaraciones de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre sobre la presencia de "chiquilicuatres".

"Fue un cantante de Eurovisión, creo recordar", ha declarado a los medios en Ferrol. Además, ha abogado por "no sacar de contexto" cualquier "tipo de manifestación".

Para el dirigente gallego, "cuando una persona hace algún tipo de manifestación" siempre se debe "contextualizar".

Sobre el "verdadero alcance de esa manifestación", ha apreciado, "nadie la puede mejorar que no sea el autor; no hagamos interpretaciones de frases de personajes vivos, normalmente hay que hacerlas de los que no pueden explicar su alcance".

En torno a su partido, sí ha detectado la "necesidad de hacer las cosas bien, seguir mejorando y seguir ampliando la base de nuestro partido porque es imprescindible".

La expresidenta madrileña, en una entrevista con El Mundo, ha pedido que Isabel Díaz Ayuso presida el PP madrileño y ha criticado a los "chiquilicuatres" afines al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a "niñatos que están en Génova intoxicando". EFE

1011648

rs/am/jlg