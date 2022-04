Feijóo ya es el nuevo líder del PP: "Salimos a ganar, no a esperar que los partidos del gobierno pierdan"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha sido elegido nuevo presidente del PP con el 98,35 por ciento de los votos válidos de los compromisarios congregados en Sevilla en el XX Congreso Nacional del partido.

El nuevo presidente del Partido Popular ha asegurado ante su partido este sábado que su elección como líder es "solo es el principio", porque "lo importante de verdad ahora es seguir juntos" para que los españoles les elijan "para gobernar su futuro".

Feijóo ha abrazado al ya exlíder Pablo Casado y desde el escenario ha dado las gracias a la dirección saliente y a su, ha dicho, "amigo".

El también presidente de la Xunta les ha dicho a los suyos que sin ellos no podrá seguir adelante y ha asegurado que, como le diría su padre, le queda un día menos para ser presidente del Gobierno de España.





















Núñez Feijóo ha reivindicado a su formación como el "partido de todos" para la "España de todos", la "España común" que no se enfrenta ni quiere polémicas estériles, en oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y a Vox, y ha defendido que son los únicos que saben gobernar.

"No se trata de esperar por el turno para gobernar, que seguro que va a llegar: no vamos a esperar a que caiga el Gobierno como consecuencia de su propia ineficacia, no hay que resignarse", ha recalcado Feijóo que ha dejado claro: "salimos a ganar, no a esperar que los partidos del gobierno pierdan".

El PP hará oposición pensando en lo que a España le vaya "mejor"



Hasta entonces, el PP hará oposición pensando en lo que a España le vaya "mejor" y firmará pactos porque sus adversarios son sus rivales políticos, no España, ha argumentado Feijóo, lo que no ha sido incompatible con una intervención repleta de críticas al Ejecutivo y en la que también ha marcado distancias con Vox, sin mencionarlo.

PROBLEMAS REALES

Feijóo quiere dejar atrás una España dividida y se ha preguntado por qué hay que enfrentarse por la igualdad, por la violencia, por el rechazo del terrorismo o por la paz. Propone en cambio dejar atrás "polémicas forzadas" y enfrentarse a los "problemas reales".

"El PP es hoy el mejor y único instrumento para que España logre el cambio que necesita, un cambio profundo, como todos, profundo y tranquilo, del que no está excluido nadie, ningún español. A España se la puede amar de muchas maneras, pero hay que dejar fuera el conformismo, el rencor, la revancha y la división", ha exclamado Feijóo, que pide guardar las "soflamas" y empezar "de una vez a trabajar como adultos en la política española".

Feijóo ve "hambre de cambio" y cree que España está esperando al PP porque siempre le espera "en los momentos difíciles" y porque merece "más" que un "Gobierno desbordado por la realidad", "dividido" y "triunfalista" y por eso el PP ofrece "fiabilidad, madurez, sentido de Estado y un rumbo claro".

El líder del PP ha pedido respetar la Constitución, la unidad y la soberanía de España, porque la integridad del país "no se negocia con nadie" y está por encima del PP, y ha ofrecido su apoyo al Gobierno para "cesar a los ministros que hacen oposición" y "no depender de nada ni nadie de los que quieren fracturar España".

También ha cargado contra Sánchez por su giro unilateral respecto al Sahara y ha argumentado que la política exterior "no es cosa de un hombre, sino de todos los españoles", al tiempo que ha ofrecido una alternativa que sí baje los impuestos y que defienda al tiempo los servicios públicos.

Ha avisado Feijóo de que el PP no va a ser el que "quieren otros partidos" y ha argumentado que "moderación no es tibieza, diálogo no es sometimiento" y por eso no les van a "intimidar" ni con presiones, ni con descalificaciones ni con propaganda. "En el sentido de Estado nos localizaran, es bien fácil, de ahí no nos moverán", ha argumentado.

"Lo que nos distingue del resto de partidos en el Gobierno y en la oposición es que nosotros sabemos gobernar", ha recalcado el nuevo líder de los populares, que ha destacado además que "gobernar significa desgastarse para que no se desgaste tu país".

Las urnas abrieron a primera hora de la mañana, a las 9,00 horas, y más de 3.000 compromisarios estaban llamados a participar.

Feijóo había formalizado su candidatura con un total de 55.580 avales y ya como único candidato, en el proceso de primarias, obtuvo 36.781 votos.