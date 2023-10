Feijoó: A esta izquierda constitucionalista ya no la conoce ni la madre que la parió

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este domingo que a la izquierda constitucionalista "ya no la conoce ni la madre que la parió" y ha agregado que esta izquierda, "que está a punto de ser eliminada de la faz del PSOE, debe de unirse a nosotros".

"Esta izquierda constitucionalista que ya no la conoce ni la madre que la parió, esta izquierda constitucionalista que está a punto de ser eliminada de la faz del Partido Socialista Obrero Español debe unirse a nosotros para decir, oye si quieres hacer esto -la amnistía- en contra de las urnas, convoca las urnas y vamos a votar otra vez", ha señalado.

Feijóo ha participado, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un acto del partido en Málaga contra la amnistía, en el que ha acusado a Sánchez de hacer "de su necesidad un problema para todos los españoles. No hay virtud en nada de lo que dijo ayer -en el Comité Federal-, solo hay interés".

Y tampoco hay valentía, ha añadido, "es una profunda cobardía someter -la amnistía- al aplauso de los que tú has nombrado".

Por eso, ha pedido no preguntar a los miembros del Comité Federal del PSOE "nombrados a dedo, o a los cargos cuyo sueldo depende de ponerse en pie para aplaudir, o a los militantes, que si votan que no pueden quedarse sin nómina a fin de mes. Que pregunten a todos los españoles en las urnas".

"Si en julio pasado perdieron cuando los españoles no tenían toda esta información, en una repetición electoral el resultado sería abrumador, porque el engaño, la mentira y el insulto a la inteligencia los españoles no lo votarán jamás, y por eso no nos dejan votar".

Para el líder popular, "estamos ante un Pedro Sánchez interpretando a Pedro Sánchez y ante un PSOE interpretando el papelón de sus vidas porque ya no les queda amor propio".

"Ante esto yo lo que pido es un poco de honestidad, que vayan de cara, como al menos van los independentistas que no tratan de simular lo que son, ni nunca han ocultado lo que piden".

"No les interesa España, piden la autodeterminación y quieren marcharse de la nación común, de una nación de 500 años. Al menos ellos no nos mienten y Sánchez nos ha mentido desde el primer instante que entró en el Palacio de la Moncloa".

Además, ha añadido, los socialistas se equivocan al arrinconar a los que piensan diferente, incluso a sus dirigentes políticos, y se equivocan si creen que vamos a estar callados.

"Si el Comité Federal decide validar que se quiebre la igualdad de los españoles para aferrarse a sus cargos, nosotros vamos a defender la igualdad siempre", ha resumido el líder del PP, quien ha advertido de que "si los pocos que hacen que levantan la voz en el PSOE deciden no hacer nada, serán igual de cómplices que los que callan y aplauden".

Feijóo, quien ha dicho que el PSOE no ha admitido aún la derrota de las pasadas elecciones, en las que hubo "un claro y contundente no a la amnistía", ha opinado que esta medida no persigue la reconciliación.

"Si hay que elegir entre ser presidente del Gobierno de España o tener el apoyo de los españoles, me quedo con tener el apoyo de los españoles, es mucho más importante que cualquier cargo, que cualquier sillón".

"Esto va de principios y nosotros no vamos a abandonar los principios por un cargo, no vamos a abandonar los principios simplemente por un interés personal, por un ego".