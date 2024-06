Feijóo cierra campaña avisando de que sin el 9J el PP no logrará el cambio en España

(Actualiza la NA5391 con nuevos datos sobre la campaña del PP)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado este viernes la campaña de las elecciones europeas con una advertencia a sus votantes: "El domingo no bastará, pero sin el domingo no vamos a conseguir el cambio político en España".

Feijóo ha clausurado en Valencia, en un mitin junto a su candidata, Dolors Montserrat, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el director de campaña Esteban González Pons, la campaña de unos comicios que ha buscado convertir en un plebiscito sobre el Gobierno de Sánchez.

Ante los asistentes ha cargado contra el líder del PSOE por la investigación contra su mujer, Begoña Gómez, y le ha reprochado que en lugar de dimitir se victimice y señale a periodistas y jueces, achacándole "espectáculo peronista inaudito de una democracia europea".

"Tiene una agenda judicial que no la queremos ni para nuestro peor enemigo (...) mientras los españoles padecen problemas importantes, a Pedro Sánchez solo le importa un problema, la corrupción: amnistiar a sus socios y tapar la suya", ha recalcado.

A los suyos les ha dicho que la "buena noticia" es que "a Pedro Sánchez no le está saliendo bien" porque "ya no cuela y ha engañado a muchos menos españoles con la segunda carta que con la primera".

Y ha llamado a votar al PP para que no "gane la corrupción" ni Sánchez se "refuerce para seguir con las suyas" y a ganar para no perder la igualdad, la libertad, para defender la democracia".

En una campaña llena de mensajes para unir el voto, este viernes ha sido el candidato a eurodiputado Esteban González Pons el que ha alertado del peligro de dividirse señalando que los votos que no son al PP no sacan a Sánchez de la Moncloa, "no matan al bicho, lo engordan".

Además ha hecho un vaticinio: "Si el domingo por la noche Pedro Sánchez ha empatado, Pedro Sánchez se queda y nosotros... no voy a decir cómo, pero también. Y aquí se acaba mi discurso".

El PP cierra así hablando de empate una campaña electoral que arrancó augurando un triunfo seguro y un castigo a Sánchez en las urnas, y que Feijóo inició pidiendo un adelanto electoral ante una legislatura "perdida".

Las urnas darán ahora su veredicto tras un periodo electoral marcado por la citación como investigada de Begoña Gómez y, en el caso del centroderecha, por el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Vox, en el que ha tomado parte el expresidente José María Aznar, hablando del voto débil que disgrega, y su fundación, Faes, alertando de que Vox es un seguro de vida para Sánchez.

También evaluarán los postulados del PP sobre inmigración, con la propuesta de que los migrantes tengan que firmar un pacto de adhesión a los valores de la Unión Europea, y sobre las políticas ambientales, tras clamar los populares contra el sectarismo de los "burócratas" de Bruselas con pescadores, agricultores o ganaderos, a quienes también apela Vox.

La campaña que se cierra ha dejado además un 'déjà vu' porque el PP ha vuelto a lidiar con una polémica en la segunda semana pidiendo el voto, al dejar Feijóo la puerta abierta a una moción de censura contra Sánchez y levantar las críticas de todos sus oponentes, que le acusaron de buscar un pacto con Carles Puigdemont.