Feijóo acusa a Sánchez de "blanquear" a Bildu que no condena el asesinato de sus compañeros

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este miércoles con Bildu, el "único partido de España al que habría que hacer un cordón sanitario", y ha acusado al PSOE que lidera Pedro Sánchez de "blanquear" a esa formación, subrayando que hay que tener poca memora para pactar con quien no combate el asesinato de tus compañeros.

"Los votos de Bildu, se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero", ha proclamado Feijóo desde la tribuna del Congreso en la segunda jornada del debate de investidura, donde ha optado por responder a la vez a los portavoces parlamentarios del PNV, Aitor Esteban, y de Bildu, Mertxe Aizpurua. Ambos portavoces han intercalado el castellano y el euskera en sus intervenciones en la tribuna de oradores.

Feijóo ha recalcado que no le "ofende en absoluto" que Bildu no le apoye y ha añadido que lo que le "preocuparía es que le votase". "Señorías para mi todo lo que diga Bildu que no venga precedido por una disculpa real a todas las víctimas de ETA y por una colaboración con la Justicia para esclarecer los más de 350 asesinatos de ETA no tiene ningún valor", ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso de la bancada del PP.

Además, ha cargado contra el PSOE por "blanquear" a Bildu, algo que, a su juicio, está "consiguiendo". "Los españoles tenemos que estar agradecidos a Bildu, sobre todo los huérfanos, viudas y los hermanos que se quedaron sin hermanos. Tenemos que estar agradecidísismos a Bildu", ha enfatizado, para cosechar una nueva ovación de los diputados del PP.

