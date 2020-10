Fallece Kote Villar, exconcejal del PP que compartía comida con Gregorio Ordóñez cuando fue asesinado por ETA

Este domingo, 18 de octubre, ha fallecido Kote Villar tras muchar contra una larga enfermedad . Quizá el nombre de Kote Villar no diga nada a la mayoría de la población. Pero tal vez empiecen a encuadrarle si decimos que fue una de las personas que compartía cubierto y mantel con Gregorio Ordóñez, cuando la banda terrorista ETA irrumpió en el bar la Cepa de San Sebastián para asesinar al teniente alcalde donostiarra del PP. Le pegaron dos tiros en la nuca que fueron fulminantes. Era el 23 de enero de 1995.

Como decimos, este domingo ha fallecido su compañero y amigo Kote Villar, también exconcejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián. El pasado mes de enero, Villar relató a 'El Diario Vasco' cómo fueron los hechos de aquel fatídico primer mes del año de 1995.

“El etarra apoyó su mano en mi hombro, disparó y lo siguiente fue ver a Goyo en el suelo, ensangrentado. Salimos del Ayuntamiento sobre la una y media. Gregorio, María San Gil y yo... Fuimos primero al bar Martínez, pero no había ensaladilla rusa, que era lo que quería Gregorio, y nos marchamos al bar La Cepa", rememoraba Villar en aquella entrevista.

"Llovía y entró una persona con capucha a ofrecer unas postales de San Sebastián. En aquel momento no te dice nada, pero ahora con el paso del tiempo... A los cinco minutos entra otra persona. O la misma. No lo sé. También con capucha", prosiguía.

"Apoya su mano en mi hombro izquierdo, yo giro la cabeza hacia ese lado, apunta a la altura de mi hombro derecho y dispara en la nuca de Gregorio, que estaba sentado a mi derecha. María estaba enfrente de Gregorio. Ella es la que ve la pistola. No le ve la cara. A mí no me sonó el disparo, sentí como si fuera una botella rota o algo así, al ser tan de cerca...".

Y concluyía Kote Villar en la entrevista al 'Diario Vasco': "Lo siguiente que recuerdo es ver a Gregorio, ensangrentado. María sale corriendo a perseguir al asesino. Yo me levanto y llamo al 112 desde el teléfono del bar. Y ahí nos quedamos. La escena me vuelve continuamente, no la puedo olvidar".