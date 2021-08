Extremadura, con máximas de 42 grados: “El calor te da un bofetón”

La comunidad autónoma de Extremadura permanecerá este jueves en alerta por las altas temperaturas, que se mantendrán asimismo durante los próximos días, derivadas de la ola de calor que afecta a todo el país.

Las zonas donde más subirá el termómetro son las Vegas del Guadiana y Tajo y Alagón, donde el nivel de los avisos meteorológico será naranja, por valores que podrían alcanzar los 40 grados, entre las 14,00 y las 21,00 horas.

El resto de la comunidad permanecerá en alerta amarilla, con valores que irán desde los 38 grados en el sur de Badajoz, Villuercas y Montánchez y norte de Cáceres, hasta los 39 en Barros y Serena, La Siberia extremeña y la Meseta cacereña.

Los avisos por altas temperaturas continuarán durante los próximos días en Extremadura. Según el avance de la Agencia Estatal de Meteorología, el viernes y el sábado el calor se intensifica, con avisos de nivel naranja que se extenderán por toda la comunidad tanto el viernes como el sábado, con valores superiores a los 40 grados en todos los puntos de la región, y máximas que alcanzarán los 42 grados.

“Si pones el aire, por la mañana no te puede mover. Te duelen los huesos y te duele todo, pero si no lo enciendes no puedes dormir”, ha declarado a COPE un ciudadano. “Las noches, para dormir, suponen un problema grandísimo”, han confesado.

Una vecina ha expuesto que al salir a la calle con estas temperaturas “el calor te da un bofetón”. “Salgo a pasear por las mañanas bien temprano para estar en casa a partir de las doce”, ha detallado otro vecino.