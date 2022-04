Extranjería da preferencia a los refugiados ucranianos: ¿qué pasos deben dar cuándo llegan a España?

Reagrupación familiar, permiso de residencia, de trabajo o estudios, movilidad por circunstancias excepcionales como arraigo, razones humanitarias, víctimas de violencia de género o protección temporal. Son los trámites que más solicitan los miles de ucranianos que han llegado a España desde la invasión rusa.

La protección temporal de desplazados, decisión de la Unión Europea, la dan, directamente, en las Comisarías de Policía o en los centro de acogida para refugiados. Protección temporal con permiso de residencia para trabajar o estudiar por un período de un año prorrogable a tres. Y no solo para los ucranianos que han llegado a España desde el 24 de febrero pasado, también para ucranianos que ya estaban en España en situación irregular, explica a COPE Marcelo Belgrano, Coordinador de Extranjería del Colegio de la Abogacía de Madrid.

Los Colegios de Abogados se han visto obligados a reforzar los servicios de Extranjería para atender a todos los ucranianos, que tienen preferencia sobre el resto de extranjeros. Tienen que pedir cita. La documentación que tienen que presentar es el pasaporte, un título de viaje o cualquier documento de identificación, y en el caso de los menores hay que demostrar el vínculo del acompañante, la relación familiar, ser tutor o estar a cargo de esta persona, dice Belgrano. “Se facilita enormemente toda la situación”.

Además de la protección temporal, España facilita a los ucranianos permiso de residencia para trabajar por cuenta propia o ajena, permiso de estudios, tarjeta sanitaria, homologación de títulos o convalidación del carnet de conducir, señala Marcelo Belgrano. Incluso si necesitan alojamiento hay un dispositivo preparado entre el Ministerio de Inclusión y la Fundación La Caixa.

Una de esas visitas a un centro refugiados fue la de Oksana Orlova, una ucraniana que vive en España desde 2014, tras comenzar el conflicto del Dombás. Nada más producirse la guerra en Ucrania, viajó hasta la frontera con Polonia para traer a su hija, de 15 años, a España, a Madrid. Era imposible entrar en Ucrania, su hermana la sacó del país y la llevó a Polonia. Oksana no lo pensó dos veces y sacó un billete de avión para ir hasta Varsovia. Es madre soltera y mueve cielo y tierra por su hija.

No le fue difícil encontrar billete de avión. Fue más difícil regresar, cuenta a COPE. “Había mucha gente que quería salir y no tenía posibilidades, era supercomplicado” nos cuenta Oksana, que habla muy bien español pero, en algún momento, pide ayuda porque no encuentra la palabra exacta en nuestro idioma. “Había autobuses, trenes, pero no para todos, iban tan llenos de gente…una cosa es verlo por televisión y otra estar allí”. Consiguió billete de avión a Madrid vía Dublín, mucho más caro que a la ida. Si para llegar a Varsovia pagó 100 euros para volver a Madrid le costó 700.

Al llegar a Madrid, fue con su hija al centro de acogida de refugiados para legalizar su estancia. Largas colas, horas de espera, con noche incluida, para poder conseguir los papeles. Protección temporal durante un año y permiso para estudiar. Ya tiene colegio. Oksana tiene papeles, lleva ocho años en España, y la intención era reagruparlas en Aragón, pero tuvo que decir que no porque tiene trabajo en Madrid y no quiere perderlo.