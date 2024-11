Las explicaciones de Carlos Mazón sobre el desastre de la DANA: entre la ministra Ribera y los cambios en la Generalitat

Hoy, la máxima expectación política se concentra en las explicaciones que dará Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ante la dirección nacional del PP y PSOE, en un contexto marcado por los fallos de comunicación y los errores de gestión que marcaron los primeros momentos de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Este evento catastrófico, que provocó inundaciones devastadoras en varias zonas de la Comunidad Valenciana, sigue generando un intenso debate político sobre las responsabilidades, y Mazón tiene ante sí una importante prueba de fuego para consolidar su liderazgo y responder a las críticas que le apuntan desde la oposición, especialmente desde el PSOE y Compromís.

Los populares saben que la situación no será fácil. Mazón, que ya se encuentra en el ojo del huracán, tendrá que hacer frente al fuego cruzado no solo de los socialistas, sino también de Compromís, el socio del PSOE en el gobierno valenciano. En este contexto, se espera que el presidente valenciano demuestre que la falta de previsión y la gestión errónea de la catástrofe no fueron consecuencia de sus decisiones, sino de una cadena de fallos en la información proveniente de los organismos dependientes del Gobierno central.

Según las fuentes del PP, Mazón se preparará para dar explicaciones detalladas sobre las decisiones que adoptó, las cuales, según argumentan, se basaron en datos erróneos suministrados por la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) y la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, liderado por la vicepresidenta Teresa Ribera. Desde el PP se señala que la información proporcionada por estos organismos no fue precisa, lo que dificultó enormemente la capacidad de anticipar el desastre. Muchos valencianos, aseguran desde el PP, recibieron las alertas demasiado tarde, cuando ya estaban enfrentándose a los efectos de la tormenta, lo que agravó la situación.

EFE La vicepresidenta ejecutiva designada de la Comisión Europea para una transición limpia, justa y competitiva, Teresa Ribera, hace un gesto mientras asiste a su audiencia de confirmación ante las comisiones del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, el 12 de noviembre de 2024

Esta es la carta que Carlos Mazón quiere jugar: demostrar que la responsabilidad de la catástrofe no recae únicamente sobre los hombros de la Generalitat Valenciana, sino que tiene un componente directo ligado a la gestión de Ribera y sus departamentos. De acuerdo con las fuentes populares, el presidente valenciano intentará desvincularse de la crítica sobre la falta de previsión al centrar la culpa en la ministra de Transición Ecológica, apuntando a que fueron sus decisiones y las de sus organismos los que generaron un escenario caótico y sin la debida anticipación.

los cambios en la Generalitat

Sin embargo, Mazón también está obligado a pasar otro examen interno: la renovación del gobierno regional. Tras la crisis desatada por la DANA, el PP considera que es urgente hacer ajustes en el ejecutivo valenciano, con el fin de garantizar una gestión más eficaz en la reconstrucción de las zonas afectadas. En este sentido, la remodelación del gobierno es vista como una forma de “cortafuego”, no solo para restaurar la confianza de los valencianos, sino también para fortalecer su posición ante las críticas tanto de la oposición como de sus propios aliados.

En el entorno del PP se maneja la idea de que Mazón, con este cambio en el equipo de gobierno, podrá afrontar con mayor eficacia las tareas de reconstrucción y de rehabilitación de las zonas devastadas. Esta remodelación podría ser también un intento de limpiar la imagen del Ejecutivo valenciano y darle más agilidad en su gestión, especialmente en lo que respecta a la distribución de los fondos y recursos necesarios para la recuperación de los municipios más afectados por las lluvias y las inundaciones.

Por otro lado, desde el PP no pierden oportunidad para seguir presionando al gobierno de Pedro Sánchez, exigiendo que la vicepresidenta Teresa Ribera retire su candidatura como comisaria de la Unión Europea. La razón, según los populares, es clara: Ribera es, en última instancia, la responsable directa de la gestión de la catástrofe, y su permanencia en el cargo sería una muestra de impunidad ante los fallos ocurridos. Esta exigencia, que ha sido reiterada por diferentes portavoces del PP, no solo busca acentuar la responsabilidad política de Ribera, sino también debilitar la posición del Gobierno en un momento crítico.

EFE El presidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón llega en helicóptero al centro de Coordinación Emergencias de L'Eliana

El PP está convencido de que si Ribera no asume las consecuencias de lo sucedido, su candidatura como comisaria de la UE debería ser retirada, algo que podría generar un conflicto con el Ejecutivo central, que hasta ahora ha respaldado a la ministra. Este conflicto también puede tener repercusiones dentro de la coalición de gobierno, donde las tensiones entre el PSOE y sus socios de Unidas Podemos se suman a la creciente presión desde las Comunidades Autónomas, como la valenciana, que exigen respuestas claras y soluciones inmediatas.

Las explicaciones de Carlos Mazón

A medida que las horas avanzan, la atención se centra en las palabras de Carlos Mazón y en cómo presentará la situación ante sus propios compañeros del PP y ante la opinión pública. Hoy no solo se juega su imagen, sino también el futuro del gobierno valenciano y su capacidad para liderar la reconstrucción tras una tragedia que ha dejado cicatrices profundas en la región.

Lo que suceda hoy puede marcar un antes y un después en su trayectoria política. Si Mazón logra salir indemne de esta prueba de fuego y demostrar que actuó con la mejor información disponible, podría reforzar su posición dentro del PP y consolidarse como un líder regional con ambiciones más allá de la Comunidad Valenciana. Pero si la gestión de la crisis sigue siendo percibida como errónea, la presión sobre él, y sobre todo sobre su relación con el Gobierno central, podría aumentar, complicando aún más la tarea de reconstrucción y recuperación.