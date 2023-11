Expertos alertan de los efectos del 'smartphone' en adolescentes y abogan por más concienciación

Algunos centros educativos catalanes ya evitan el uso del móvil en aulas y patio

Pediatras y pedagogos catalanes han alertado de los efectos del 'smartphone' en niños y adolescentes tanto a nivel físico como psicológico y social, y han abogado por más concienciación y por hacer "acompañamiento" en la entrada al mundo digital.

En una entrevista de Europa Press, el vicepresidente de la Societat Catalana de Pediatria, de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, Ramon Capdevila, ha afirmado que "hay evidencias científicas de la relación entre el uso excesivo del móvil con el surgimiento de ciertas patologías en los niños".

A nivel físico, ha asegurado que los niños hacen "menos actividad y pasan más rato en el sofá", lo que puede favorecer la obesidad, los problemas de articulaciones y la miopía.

En el ámbito emocional, Capdevila ha asegurado que, aunque las herramientas digitales sirven para facilitar las relaciones, pueden llevar también al "aislamiento social, a la soledad y tristeza y a dudas sobre la imagen corporal", por lo que ha apostado por una mayor concienciación en el uso de estos dispositivos.

"MOCHILA DE VALORES"

Por otro lado, el miembro de la Comisión de Pedagogía y Escuela del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, Joan Gamero, ha explicado a Europa Press que, a nivel pedagógico, el móvil "no compensa, porque hace que los alumnos no estén tan pendientes y que prioricen esta actividad y no otras como las relaciones personales o convivir".

Así, ha afirmado que los alumnos se vuelven mucho más individualistas y que la "mochila de valores que cada niño va adquiriendo en la escuela, con el uso de las tecnologías y las pantallas, se limita mucho, porque hay una serie de patrones que no va recibiendo".

Gamero ha advertido de que el 'smartphone' es un "nido de conflictos" en los institutos y ha llamado a regular el uso del 'smartphone' en la escuela, porque cree que si hay ordenador en el aula ya no es necesario el móvil y porque en su opinión los móviles no hacen falta para el aprendizaje.

CENTROS EDUCATIVOS

Algunos centros educativos ya están regulando el uso del teléfono inteligente en las aulas y en el patio, como es el caso del Institut Pla Marcell de Cardedeu (Barcelona) y su director, Alex Salleras, ha indicado a Europa Press que su objetivo es una "escuela libre de móviles" y que no se pueden utilizar en clase ni en el patio, ni tampoco en la cafetería o la biblioteca.

Precisamente en Cardedeu, la Plataforma 'Reconnecta't Cardedeu' está trabajando con el Ayuntamiento acciones sobre el uso de los móviles en los menores ante la preocupación de las familias por la "adicción a las pantallas", ha explicado una de sus miembros, Clara Saperas, que añade que se están coordinando con más grupos en Catalunya.

Un centro que no permite el uso del móvil es el Institut El Pedró de L'Escala (Girona), que su directora, Maria Rosa Albert, ha explicado que es una decisión bien recibida por las familias, que estaban preocupadas por la adicción a los 'smartphones', y que también sirve para evitar los conflictos entre alumnos y que "a la hora del patio estén con el móvil y no hablen entre ellos".

Por otro lado, en la Escola Pia Sarrià de Barcelona no se permite el uso del móvil en toda la jornada escolar, y su directora, Natàlia Llorente, ha remarcado que el móvil "distrae a los estudiantes" y que, aunque no prohíben acceder con el dispositivo a la escuela, sí que obligan a dejarlo en las taquillas.

En el Institut Joaquima Pla Farreras de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) se regula el uso del móvil con un código de colores, que el jefe de estudios adjunto, Antoni Aparicio, ha destacado que es "pionero" en Catalunya: el azul es para uso pedagógico, el amarillo en el patio pero sin fotos ni vídeos, el verde para excursiones y el rojo en los exámenes y está prohibido.