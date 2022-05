Expectación en Vigo ante la llegada de un vuelo hacia las 19:00 en el que podría viajar el Rey Juan Carlos

El Rey Juan Carlos podría aterrizar en la ciudad gallega de Vigo alrededor de las 19:00 de la tarde. A esa hora está previsto que llegue el jet privado Gulfstream IV que ha partido del aeropuerto de Abu Dhabi a las 11:30 de este jueves y que aterrizará en la ciudad olívica.

El Rey emérito llega este jueves a España, en su primer viaje desde que se instaló en agosto de 2020 en Emiratos Árabes Unidos, y el lunes se verá con el Rey Felipe VI en Madrid, según ha informado Zarzuela a través de un comunicado al que ha tenido acceso COPE.

“La presencia de Juan Carlos en territorio español va a ser la noticia del fin de semana se pongan cómo se pongan”, ha señalado Carlos Herrera a primera hora de la mañana. “A medida que venga más veces, dejará de ser noticia, pero Moncloa y algunos personajes de la Zarzuela, después del error de obligarle a abandonar España, no pueden evitar que el regreso de Juan Carlos sea un notición”.



En este sentido Herrera ha remitido a Pablo Sebastián que "ecuerda que todavía sigue vigente en España el decreto 470/2014 que dice que Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe, "continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico, del título de Re, con tratamiento de majestad y honores análogos a los establecidos para el heredero de la Corona". Con ese texto legal en vigor "toda la polémica sobre el estancia o no estancia del Rey Juan Carlos en Zarzuela, no tiene sentido, tiene derecho a eso y ya está y lo establece la ley punto si no les gusta que Sánchez cambie. el decreto".

COMUNICADO DE CASA REAL

"Don Juan Carlos tiene previsto permanecer durante esas fechas en la localidad gallega de Sanxenxo y el lunes 23 viajar a Madrid, para estar con Su Majestad el Rey, con Su Majestad la Reina Doña Sofía y demás miembros de su familia en el Palacio de La Zarzuela", escribía este miércoles Casa Real. Además, se traslada que ese mismo día el Rey Don Juan Carlos emprenderá viaje de regreso a Abu Dhabi, donde ha fijado su residencia de forma permanente y estable.