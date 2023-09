El PP exige al PSOE que vaya "de frente" con la amnistía

El diputado del PP, Borja Sémper, ha pedido al PSOE que hable de amnistía "sin florituras" y vaya "de frente" en vez de "intentar convencer que se quiere hacer una cosa cuando se va a hacer la contraria".

Sémper ha defendido la enmienda a la totalidad del PP contra la reforma del Reglamento del Congreso para el empleo de las lenguas cooficiales en la Cámara, en un discurso en el que ha acusado a Sánchez de poner "España a la venta" y de dejar solo al PP en la idea antes compartida entre ambos sobre que "España no estaba en venta.

El diputado del PP se ha dirigido a los diputados del PSOE para preguntarles si creen "como afirma Pedro Sánchez, que lo sucedido en Cataluña fue una crisis política que nunca tuvo que derivar en una acción judicial".

En un clima de críticas en el PSOE por parte líderes históricos como Felipe González y Alfonso Guerra, el PP ha pedido a los socialistas una "reflexión" sobre "lo que van a hacer hoy y sobre todo lo que les van a pedir mañana".

Denuncia el PP que Sánchez "necesita más" tras pactar con Podemos que calificaba al PSOE como el partido de la "cal viva, con ERC y que no le vale solo con "socavar el ordenamiento jurídico hasta el indulto" sino que "hay que cavar hasta la amnistía·.

"No basta con procés en Cataluña, hay que exportar a España esa división", ha advertido Sémper, que ha comparado el uso de las lenguas cooficiales antes de la reforma del Reglamento con los debates en el Parlament de septiembre de 2017 que dieron luz a las llamadas leyes de desconexión.

Además, ha denunciado el cambio de postura de los socialistas con el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.

"¿Qué ha cambiado? El cambio está en Waterloo. No hay escenificación posible que pueda tapar la realidad, si las necesidades de Pedro Sánchez cambia, ustedes cambian, si los independentistas exigen, ustedes conceden. No es la primera cesión y no parece que vaya a ser la última", ha subrayado.

Sobre el uso de las lenguas cooficiales, Sémper ha señalado además que es "razonable" que se usen en el Senado en supuestos tasados, cuando Vox exige a los populares que acabe con el catalán, el euskera o el gallego en la Cámara Alta, donde el partido de Alberto Núñez Feijóo tiene mayoría absoluta.