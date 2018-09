Exconsejero Cuentas defiende auditores no apreciaron ilegalidad en ayudas ERE

El que fuera consejero de la Cámara de Cuentas durante 19 años Antonio Marmolejo ha defendido hoy que, si los informes de este órgano de fiscalización no apreciaron "tacha alguna" de ilegalidad en las ayudas de los ERE, "no es porque se le pasara a nadie, porque los auditores lo ven todo".

Marmolejo ha declarado como testigo en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta, que se ha reanudado hoy tras el parón estival con una sesión más ligera de lo previsto, ya que de los cinco testigos citados sólo han comparecido tres.

El exconsejero de Cuentas hasta hace dos años ha defendido reiteradamente la labor del órgano fiscalizador, que en los informes anuales de las cuentas generales de la Junta nunca alertó de irregularidades en las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis dadas por la Dirección General de Trabajo y pagadas a través de la agencia pública IDEA (antes IFA).

Según Marmolejo, los auditores de la Cámara de Cuentas hacían una "labor de investigación" cada año; son "funcionarios de alta cualificación" que están "actualizados constantemente" y, si en ningún informe indicaron irregularidades respecto a estas ayudas, es "probablemente" porque "encontraron que no había tacha alguna en el tratamiento de esa partida, porque son profesionales muy cualificados".

"En el informe no aparece ninguna irregularidad y si no aparece no es porque se le pasara a nadie, porque los auditores lo ven todo, sino porque entendieron bajo su criterio que no había irregularidad", ha insistido en respuesta a las preguntas del abogado del exconsejero Antonio Fernández.

A su juicio, en las cuentas generales de la Junta quedaba claro que las ayudas las daba la Dirección General de Trabajo y las pagaba IFA/IDEA y, aunque el fiscal en su interrogatorio ha tratado de cuestionarle si se indicaba eso literalmente, Marmolejo ha insistido en que "algo así" se podía leer en las mismas.

A preguntas del letrado del PP-A, que ejerce la acusación popular, Marmolejo ha admitido que las auditorías de la Cámara de Cuentas se hacen por muestreo y no recuerda que se analizarán especificamente las ayudas de los ERE.

Preguntado por qué los consejeros modificaron las conclusiones de los auditores en el informe encargado de revisar las ayudas de este programa dadas entre 2001 y 2011 tras estallar la investigación judicial, ha asegurado que "en todos" los informes los consejeros hacen modificaciones, "pero siempre se respetaba el nudo gordiano".

El letrado popular le ha preguntado si es frecuente que una vez aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas un informe se pida un análisis jurídico y ha dicho no recordar si en otros casos se solicitaron tras su aprobación, pero "los informes jurídicos se pedían con muchísima frecuencia".

El informe específico sobre las ayudas de los ERE encargado a la Cámara de Cuentas en 2011 fue modificado tras el informe jurídico de la exletrada jefe del órgano fiscalizador Margarita Regli, lo que motivó el voto particular contrario a los cambios de una consejera propuesta por el PP.

Precisamente, Regli estaba citada para testificar mañana, pero, tras suspenderse antes del verano su declaración por motivos de salud, ha vuelto a remitir un informe médico, y el forense ha ratificado que no está en condiciones de comparecer.

En la sesión de hoy han declarado también dos exjefes de servicio de gestión administrativa de la Secretaría General Técnica de Empleo, María Victoria Pérez y Manuel Sivianos, quienes han coincidido en que las memorias presupuestarias de cada programa las elaboran sus órganos gestores y la Secretaría General Técnica se limita a compilarlos y grabar los datos en el Presupuesto, sin capacidad de decisión al respecto.