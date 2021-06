La Eurocopa, Eurovisión y los JJOO: tres gestiones de la vacunación y un solo ministerio

Después de varios días en los que las distintas administraciones se han pasado la pelota los unos a los otros, Sanidad ha confirmado este miércoles que la selección española de Fútbol será vacunada a falta de pocos días del inicio de la Eurocopa. El debate se abrió cuando el pasado domingo, el central Sergio Busquets dio positivo en coronavirus y le siguió el también central Diego Llorente. Ambos tuvieron que abandonar la concentración, mientras que el resto de PCR del equipo dieron resultado negativo.

Tras conocer esta decisión, el Ministerio de Cultura y Deporte liderado por José Manuel Rodríguez Uribes y a través de una carta a Sanidad, solicitó vacunar a los miembros del equipo. Una petición que Sanidad traspasó a la Comisión de Salud Pública.

El juego de pasarse el balón entre unos y otros no terminó ahí. El martes, el organismo no quiso pronunciarse sobre este asunto y quiso dejar toda la responsabilidad al Consejo Interterritorial de Salud. Una decisión muy criticada por varios dirigentes políticos, que no entendían que tuvieran que ser las comunidades quienes tuvieran la última palabra.

Este miércoles, y a la espera de conocer la decisión final, hemos sabido que el Consejo Interterritorial pasó de nuevo la decisión final al Ministerio de Sanidad, volviendo así al organismo en el que comenzó el proceso de decisión. Hace tan solo unas horas se ha hecho oficial y se ha confirmado que todos los jugadores y el cuerpo técnico de la selección será vacunado con Pfizer, y que será el Ejército quien se encargue de inocular las dosis a tan solo unos días del debut del primer equipo en la competición internacional.

La decisión, sin embargo, ha suscitado cierta polémica y muchos se han preguntado por qué motivo el Ministerio de Cultura y Deporte, que engloba ambos ámbitos, ha dado de alguna forma más importancia a la vacunación de los deportistas por encima de la cultura.

Vacunación a los olímpicos

A principios del mes de mayo se acordó que España vacunaría a todos sus deportistas antes de viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio, así como para los Paralímpicos a propuesta del Ministerio de Cultura y Deportes, que junto a Sanidad y Defensa, así como el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español, desde la segunda quincena del mes de mayo se ha venido vacunando a los más de 500 representantes españoles para los JJ.OO. El proceso, eso sí, no era obligatorio pero sí recomendable.

De hecho, así lo adelantó el Comité Olímpico Internacional a principios de enero, confirmó que la vacunación de los deportistas era recomendable para que pudieran viajar la a ciudad nipona y dejaron en mano de los Gobiernos de cada país la decisión final sobre si vacunar o no a sus representantes. A pesar del debate que se generó, España apostó por enviar a todos sus deportistas vacunados. Las Fuerzas Armadas comenzaron a vacunar a los atletas nacionales el 17 de mayo y desde este lunes ya se está proporcionando la segunda dosis para lograr la inmunidad completa.

De hecho, y frente a la inseguridad que rodea a la sociedad japonesa, que ha vivido durante varios meses bajo unas estrictas restricciones para frenar la pandemia, desde finales del mes de mayo Japón comenzó a movilizar a médicos y enfermeros militares para vacunar a las personas más mayores en Tokio y Osaka a modo de intento para acelerar la vacunación y frenar los contagios antes de que den inicio los Juegos Olímpicos.

Críticas desde el ámbito cultural: no se vacunó en Eurovisión

Ni el representante de España en el último certamen de Eurovisión, Blas Cantó, ni el equipo que le acompañó hasta la ciudad de Róterdam (Países Bajos) fueron vacunados. De hecho, ha sido el propio Cantó quien ha replicado al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y reivindicó que Eurovisión está a la misma altura que la Eurocopa y que, sin embargo, ellos no han tenido la oportunidad de recibir la vacuna, cuando en realidad la decisión partía del mismo organismo.

De hecho, Blas Cantó ha encendido el debate después de publicar un mensaje en sus redes sociales, asegurando que a él no le vacunaron. "#LosMayoresPrimero. A nosotros no nos vacunó nadie en una competición internacional. Ministerio de CULTURA Y DEPORTE. De nada", escribió el representante de España a modo de respuesta a las declaraciones del titular del Ministerio, en las que aseguraba que era una "decisión justificada" porque se inoculará la vacuna a un grupo de "60 personas, no más", que además "nos representan, es nuestras selección de fútbol en una competición internacional y de primer nivel".





No obstante, los ataques de Cantó no quedaron ahí. En un mensaje publicado posteriormente, también reprochó que "compartimos ministerio pero como si nada. Yo me esperaré cuando me toque, #LosMayoresPrimero. Y antes de la vacunación, también deberían haber sido siempre los primeros".





