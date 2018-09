Etxerat reclama que los presos de ETA sean internados en Zaballa

La asociación de familiares de presos de ETA Etxerat ha exigido hoy que los traslados de reclusos de la organización terrorista se dirijan a la prisión alavesa de Zaballa y no a penales de comunidades limítrofes.

Etxerat se ha referido, en un comunicado, al anuncio por parte del Ministerio de Interior de los acercamientos de los presos Kepa Arronategui, de Almería a Zuera (Zaragoza), y de Maite Igarriz desde Castellón a Logroño, para insistir en que, a su juicio, los reclusos deben ser trasladados a Euskadi, concretamente a la prisión de Zaballa.

"Lo que estamos esperando los familiares y allegados de los presos políticos vascos, un deseo amplia y mayoritariamente compartido por la sociedad vasca, es el acercamiento de todos nuestros familiares presos y la libertad para quienes padecen enfermedades graves e incurables", ha añadido Etxerat.

Esta asociación ha recordado que siempre ha habido presos de ETA en Logroño -actualmente hay uno- y en Zuera -9-, "a los que se les ha aplicado el alejamiento, en el contexto de la política de dispersión aplicada durante los últimos 30 años".

Etxerat ha indicado que "desgraciadamente" los dos traslados anunciados hoy "no se producen a Euskal Herria", tras lo que ha considerado que "no hay ninguna razón para que los acercamientos de presos vascos no se produzcan a la cárcel de Zaballa".

La asociación de allegados ha exigido que "se respeten los derechos" de sus familiares y los suyos propios, que seguirán "forzados a hipotecar su vida y su integridad física" mientras "no se adopten y cumplan compromisos firmes por parte del Gobierno español".