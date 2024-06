Ester Muñoz (PP) acusa al Gobierno de tratar a los inmigrantes "como si fueran objetos"

La presidenta del PP de León y vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha denunciado este sábado que el PSOE no tiene una propuesta en materia de inmigración y política exterior y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de tratar a los inmigrantes "como si fueran objetos".

En una comparecencia ante los periodistas en la capital leonesa, la también diputada nacional ha afirmado que "no puede ser que las comunidades autónomas reciban a menores no acompañados y no lo sepan".

"Nosotros queremos una política seria y rigurosa de inmigración y no la política lamentable que está haciendo el PSOE", ha apostillado.

Así respondía a las manifestaciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien a través de la red social 'X' ha asegurado que la intención del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "imponer" decisiones unilaterales al anunciar la "solidaridad de las comunidades gobernadas por los populares" con los menores migrantes constituye un "ataque a la estabilidad de la coalición en el gobierno de Castilla y León".

Un mensaje en el que también se recoge que el PP gobierna en la Comunidad con Vox "gracias, entre otras cuestiones, a su compromiso frente a la inmigración ilegal".

Muñoz ha considerado que la situación de los inmigrantes trasladados es una cuestión que se tenía que haber resuelto hace meses y se ha preguntado por qué está sucediendo esto con el reparto de los inmigrantes entre las diferentes comunidades autónomas, insistiendo en la "inexistente política inmigratoria del gobierno socialista".

"Este no es un problema solo de España, sino de la Unión Europea, que España lo sufre especialmente por ser la puerta de entrada del sur", insistiendo en que es un problema muy grave y serio que requiere de "políticas serias y rigurosas" trabajando en conjunto con la Unión Europea y con los países de origen y "ese es el debate en el que tenemos que estar".