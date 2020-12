Estas son las 19 propuestas de las Comunidades que el Gobierno quiere unificar para la Navidad anticovid

El Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles volverá a estar marcado por la Navidad. Todo parecía indicar que Sanidad y las Comunidades Autónomas iban a alcanzar un acuerdo al respecto esta semana (o, al menos, ese parecía ser el deseo del ministro, Salvador Illa). Sin embargo, no queda claro que la reunión de esta ocasión vaya a concluir con un documento definitivo sobre las restricciones navideñas: habrá que esperar hasta el término de la cita y la rueda de prensa de rigor para saberlo.

Lo que sí resulta evidente es que el Ministerio ha cambiado algunas de sus premisas iniciales: propondrá reuniones familiares de un máximo de 10 personas, el toque de queda podría alargarse (arrancaría a la 01:00 o 01:30) y los confinamientos perimetrales podrían levantarse de cara a las fechas señaladas. Todo en relación a los días 24 y 31 de diciembre y al 1 de enero.

Aunque se busca que no haya “17 Navidades distintas” (19 si contamos también Ceuta y Melilla), lo cierto es que las Comunidades no han abandonado sus pareceres diversos sobre la Navidad y el coronavirus. Estas son las posturas imperantes, ahora mismo, en cada una de ellas.

Andalucía

Su consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, pidió “cohesionar” todas las medidas. También dejó claro que estas se aplicarán “según el nivel en el que se encuentre cada uno de los distritos y áreas sanitarias”. En estos momentos, Andalucía permite que las personas mayores que viven en residencias puedan salir con sus familiares en Navidad. Eso sí, siempre y cuando haya una PCR negativa y una declaración responsable de por medio.

Aragón

El confinamiento perimetral de sus tres capitales de provincia ya terminó. El objetivo es “flexibilizar, pero con responsabilidad”, en palabras de la consejera de Sanidad de la región, Sira Repollés. En primer lugar, las medidas de distanciamiento social, para así lograr “cierta reactivación de la economía en fechas próximas a la Navidad”. En segundo, las reuniones sociales y la movilidad, que también presentarán cambios “si no se modifica la velocidad de descenso de la curva”.

Asturias

Lo máximo que ha dicho su presidente, Adrián Barbón, es que estas Navidades serán “completamente diferentes”. Por eso, habrá que “reducir la presencia de familiares en las mesas”. También se establecerá un protocolo de entrada y salida en las residencias de ancianos de cara a las fiestas.

Baleares

“El virus contagia igual tanto si hay fiestas como si no”, ha expresado su presidenta, Francina Armengol. Ella no es partidaria de abrir la mano con las restricciones de cara a Navidad, aunque sí considera que cada autonomía debe tomar sus propias decisiones al respecto: “¿Tendría sentido que en Formentera dijéramos que en vez de ser diez tienen que ser seis porque es Navidad?”.

Canarias

Defienden las 10 personas como tope en las reuniones familiares navideñas. Como allí no hay toque de queda nocturno, debería decidirse si se establece uno de cara a Nochebuena, Nochevieja y Reyes. Se realizarán pruebas PCR a todos los residentes de las Islas que vuelvan por Navidad desde Madrid, Barcelona, Sevilla, Vigo y Bilbao.

Cantabria

Pide medidas comunes y limitación perimetral idéntica para todas las Comunidades. Sobre todo, en Asturias, Castilla y León, La Rioja, Navarra y País Vasco, en pos de que “no haya confusión y las medidas sean eficaces” (en palabras de su presidente, Miguel Ángel Revilla).

Calle de Avilés iluminada en Navidad (archivo).PA

Castilla-La Mancha

Allí se busca permitir la convivencia de las familias, a la par que suavizar los criterios para visitar residencias. También se considera que hay que salvaguardar fiestas como la de los Reyes Magos, aunque teniéndose en cuenta la distancia social. Esta comunidad mantendrá el cierre perimetral salvo los días 24 y 31 de diciembre. Baraja que el toque de queda empiece desde la 01:00 o la 01:30 y plantea reuniones familiares de 10 personas.

Castilla y León

Está bastante a favor de las posturas del Gobierno, aunque apoya mantener el cierre perimetral en las fiestas y defiende que se impida asistir a las campanadas de Fin de Año y a las cabalgatas. Además, su tope de personas para las comidas de trabajo son seis personas.

Cataluña

Su plan es retrasar el toque de queda hasta la 01:30 en Nochebuena y Nochevieja (a las 23:00 la víspera de Reyes) y que las reuniones familiares sean de 10 personas. Se podrían juntar dos burbujas de convivencia diferentes y se permitirá que las personas internadas en residencias salgan para visitar a sus familiares en las fiestas. En restaurantes y bares, podrían reunirse sólo grupos de seis personas.

Comunidad Valenciana

Mantendrá la limitación de seis personas en cuanto a las reuniones sociales, que se ampliaría hasta 10 en cuanto a las reuniones familiares. Esto último sólo ocurriría los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1, 5 y 6 de enero. Si la situación epidemiológica continúa en niveles altos o extremos, se recomienda que las cabalgatas sean estáticas y que no se celebre la San Silvestre.

Extremadura

Su presidente, Guillermo Fernández Vara, también quiere “una base general para todo el país”, ya que “no se entendería que se hicieran 17 cosas completamente diferentes”.

Galicia

Propone que los menores de 10 años no cuenten en el tope para las reuniones familiares, que debería establecerse según unidades familiares (no más de dos) y no personas.

Madrid

Esta Comunidad quiere reuniones de 10 personas los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. En cuanto a Nochebuena y Nochevieja, el toque de queda quedaría empezaría a la 01:30 y terminaría a las 06:00. El resto de días, las reuniones estarían limitadas a seis personas. Se permitirá salir de las residencias a los mayores y discapacitados si se les han detectado anticuerpos IgG en los últimos seis meses o una PCR negativa en coronavirus en los últimos tres meses.

Murcia

Apuestan por ampliar el toque de queda y las reuniones familiares, que quedarían ampliadas hasta las 10 personas o dos núcleos familiares en los días festivos.

Navarra

Se permitiría el encuentro entre dos unidades familiares, con hasta 6 y 10 personas. También propone que el toque de queda empiece a la 01:00 en Nochebuena y Nochevieja. No queda claro si abrirá o no el confinamiento perimetral.

País Vasco

Abogan por levantar el confinamiento perimetral de municipios y comunidades autónomas. Su Gobierno también se ha mostrado favorable al levantamiento de los confinamientos municipales a partir del 10 de diciembre. Defiende las reuniones familiares de 10 personas (los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero) y un toque de queda que arranque a la 01:00 los días 24 y 31 de diciembre. El cese de actividades debería darse a la hora que esté vigente ahora mismo en cada territorio.

La Rioja

Definirá “un escenario de máxima seguridad” de cara a los encuentros familiares navideños, para “dar una posibilidad de mínimos para todos”.

Ceuta

Aboga por mantener las restricciones que están en vigor ahora también durante las Navidades, para que así enero y febrero no sean “muy duros”. “Prudencia, responsabilidad y seguridad” son las claves de su propuesta.

Melilla

Habrá mercadillo navideño y un belén público, pero no Cabalgata de Reyes ni recibimiento a estos. Desde luego, las actividades que se lleven a cabo serán “en formato reducido”.