Lucía Etxebarria insulta a una votante de Vox y Espinosa de los Monteros responde: "Condescendencia y rencor"

Iván Espinosa de los Monteros es conocido por su contundencia verbal y por responder sin miramientos a los ataques que recibe su partido político, Vox. Unos ataques que se han multiplicado en las últimas horas, a raíz de un reportaje publicado en 'El País Semanal' titulado '¿Por qué voto a Vox?' y que una parte de la izquierda ha utilizado para criminalizar a la formación de Santiago Abascal y a sus votantes.

Una de esas voces críticas con los votantes de Vox ha sido la escritora Lucía Etxebarria, que aprovechaba la entrevista con una de las votantes más jóvenes de la formación de Santiago Abascal para ridiculizarla.

Hola. Me llamo Pilar. Vivo en un casoplón,ajena al mundo real. Hablo como si me hubiera metido una patata frita en la boca. Digo "como" cada tres palabras. mi razones para votar a alguien es que me parece "como muy guapo" o "como muy madre". No puedo ser más descerebrada. https://t.co/tH9kGJonuJ