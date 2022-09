Esparza (UPN) afirma que "el equipo de Feijóo tiene incontinencia verbal"

El portavoz de Navarra Suma y presidente de UPN, Javier Esparza, ha señalado este lunes que "el equipo de Feijóo tiene incontinencia verbal", en relación a las informaciones relacionadas con el futuro de la coalición, "porque no hay ninguna novedad".

Al ser preguntado, tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento Foral, sobre declaraciones que apuntaban a que el líder de los populares defenderá las siglas del PP en Navarra y reclamará lealtad a UPN, ha sostenido que "lo que se está publicando es falso, yo no tengo ningún conocimiento".

"Los partidos nacionales están acostumbrados a hablar mediante filtraciones y el equipo de Feijóo tiene incontinencia verbal", ha apuntado.

Además ha recomendado al líder del PP que hable con su equipo: "Feijóo sería bueno que informara a su equipo del encuentro que tuvimos en julio en el que nos emplazamos a hablar después del verano". "El PP no me ha pedido lealtad, me ha pedido disculpas por lo publicado", ha añadido.

En cuanto a los tiempos para tomar una decisión en torno al futuro de Navarra Suma, Esparza ha recordado que la coalición se conformó en febrero, a tres meses de las elecciones de 2019: "No tenemos prisa".