Espadaler ve margen en Constitución para que Cataluña sea "realidad nacional"

El secretario de Units per Avançar, Ramón Espadaler, ha trasladado hoy a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, un documento base para solucionar el conflicto catalán que parte de desarrollar el reconocimiento de Cataluña como "una realidad nacional" sin tocar la Constitución.

En declaraciones a los medios tras reunirse con la ministra, Espadaler ha considerado que "hay margen" en el ámbito de la Constitución para avanzar en materia de autogobierno "sin necesidad de hacer reformas" y ha explicado que su partido es defensor de la tesis de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón que permite este reconocimiento de Cataluña.

Espadaler, que ha visto "receptiva" a la ministra, ha pedido también que se "sedimenten" las competencias de Cataluña, se reconozcan las que se deriven de ese desarrollo de "realidad nacional" y se apueste por un modelo de financiación justo basado en el federalismo cooperativo.

No obstante, ha admitido que, pese a esa receptividad, la ministra no se ha pronunciado sobre qué propuestas ve más factibles y cuáles no y se ha limitado a prometer una lectura "al detalle" del documento base.

Para Espadaler, que es diputado del grupo parlamentario PSC-Units, el desarrollo de estas propuestas, que en Cataluña ya han presentado a los distintos grupos parlamentarios, redundaría en un "autogobierno de calidad" que no esté sujeto a la coyuntura de cada momento.

Espadaler ha reconocido que este camino será largo y complicado y, por ello, ha requerido del Gobierno "coraje" para transitar por esta vía.

"Nada nos gustaría más que esta propuesta fuera enriquecida por el debate político" ha dicho.

A juicio de Espadaler, la solución al conflicto catalán "no va a venir de dar la espalda a los problemas, como hizo el expresidente Mariano Rajoy durante muchos años, ni tampoco de las propuestas planteadas por el president Quim Torra de un foro cívico para redactar constituciones".

Espadaler ha asegurado que la solución pasa por el diálogo y propuestas concretas, como la trasmitida hoy por el partido catalanista al Gobierno de España.

A la pregunta de si el documento recoge alguna solución para el tema de los políticos presos, Espadaler ha comentado que la opinión de Units es que "lo justo" sería que estas personas estuvieran en libertad condicional pero, en ningún caso, esto se va a transferir como un mandato del legislativo al poder judicial "porque creemos en la separación de poderes".

"Creemos que sería justo que estas personas estuvieran con otras medidas como libertad bajo fianza o condicional y así se resolverían dos problemas: personal y familiar y otro de naturaleza política.

Respecto a la posibilidad de indulto, Espadaler ha subrayado que ese asunto ahora "no toca".

Y en relación a la candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos ha dicho que "respeto absoluto".