Errejón llama a coser el Madrid roto del PP: "Madrid no es de los marqueses de los chanchullos, es nuestro"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha llamado a coser el Madrid roto por la derecha en tres tercios y ha defendido que ellos ya han ganado la victoria moral. "Madrid no es de los bancos ni de los marqueses de los chanchullos sino que es nuestro y lo vamos a recuperar, lo vamos a ganar", ha enfatizado desde el centro cultural Orcasur (Usera), donde ha arropado a las candidatas de Más Madrid Rita Maestre y Mónica García.

"Que vote el agobio el domingo y les ganamos; que voten los malabarismos y las noches sin dormir y les ganamos; que vote la angustia de las listas de espera y les ganamos; que vote por no poder pagar el alquiler y les ganamos; que voten los barrios de los que se olvidan y les ganamos", ha exclamado Errejón para ganar "el derecho a una vida hermosa, tranquila, feliz y verde".

El líder de Más País ha arrancado recordando que Orcasitas fue también el emplazamiento elegido para poner en marcha la campaña electoral de 2019, en la que nació Más Madrid. Entonces "los analistas decían que no se pasaría del 5%, los tertulianos de derecha decían que los experimentos no cuajaban, los tertulianos de la izquierda también". Sin embargo, Más Madrid "fue decisiva", ganó en la capital y nació una semilla "que es la alternativa" que ha crecido "contra todos los pronósticos y agoreros" siendo la fuerza "que mira de tú a tú al PP".

EL MADRID ROTO DE LOS TRES TERCIOS

Eso le ha llevado a poner en el punto de mira al PP. "El Partido Popular lleva casi tres décadas rompiendo la sociedad madrileña en tres tercios", ha expuesto el líder de Más País. El primero es el de los privilegiados, con "calles limpias y que se desgravan hasta el uniforme de las empleadas del hogar, el de los que siempre tienen la ley a su favor y votan todos".

El segundo tercio es el de los que quieren coger el transporte público pero se ven obligados a ir en coche, los que quieren llevar a sus hijos al colegio público pero "a los solares sólo van centros concertados", el de la gente orgullosa de su sanidad pública "pero que se ha visto expulsada a la privada".

El tercero es el que vive en las calles más sucias, con peores servicios públicos, "los más maltratados de los que nadie se ocupa y que no votan porque están derrotados moralmente". "Queremos coser Madrid en un proyecto que garantice que nadie es más que nadie".

"LA DEMOCRACIA ES EL TIEMPO LIBRE DE LOS TRABAJADORES"

"Lo que está en juego no es una competencia entre siglas, el signo de nuestra época es la contienda por la democracia", ha analizado tras apuntar los requisitos de este sistema. El primero "es que haya atención", lejos del "bombardeo de las pantallas, del ruido, del mantra "de las derechas que siembran que no hay futuro y que por eso no hay que cuidar ni al planeta ni al prójimo". Eso también le ha servido para criticar a esa izquierda cargada de "desesperanza porque eso no mueve a nadie".

El segundo requisito es el tiempo. Por eso en los barrios que lo tienen más difícil votan menos, "porque la gente está agotada, no llega". "Somos la organización política de la reducción de la jornada laboral no sólo por economía y la conciliación sino porque la democracia es el tiempo libre de los trabajadores", ha arengado.

El tercero es que "los pueblos se tienen que amar, saber que se pueden lograr las cosas, dejar de estar derrotados moralmente, dejar de ver el mundo con las gafas de las élites, autoestima". "Ya hemos comenzado a ganar la batalla moral y les vamos a ganar la batalla electoral el domingo en las urnas", ha terminado.