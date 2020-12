ERC ficha al exdiputado del PSC Carles Castillo para su lista por Tarragona

ERC llevará en sus listas para las elecciones catalanas del 14F al exdiputado del PSC Carles Castillo, el primer cargo socialista que visitó a Oriol Junqueras en prisión y que, tras haber abandonado recientemente las filas socialistas, será el número 4 de los republicanos por Tarragona.

Según han avanzado a EFE fuentes conocedoras del acuerdo, Castillo ocupará así uno de los puestos de salida de la candidatura de ERC en Tarragona, donde los republicanos confían en repetir o incluso mejorar los cinco diputados logrados en los últimos comicios de 2017.

Con unos sondeos favorables que le auguran un crecimiento, ERC ratificará mañana sábado sus listas electorales y confirmará, de esta manera, el fichaje del exdiputado socialista, en su día uno de los grandes valedores de Pedro Sánchez en Cataluña.

Fuentes del entorno de Castillo han argumentado a EFE que la decisión de ir en las listas de ERC se debe a que su "pensamiento es republicano" y que él está en política para "trabajar para la transformación radical de la sociedad y acabar con el statu quo", ya sea "la monarquía, el poder judicial o la corrupción".

Castillo considera que el PSC y el PSOE han renunciado a ese objetivo y, en cambio, pese a las "muchas diferencias" que él tiene con ERC, al mismo tiempo valora que este partido y su "proyecto republicano" sean "el único espacio para seguir con una transformación social", han apuntado esas mismas fuentes.

La incorporación de Castillo se ha gestado tras diversas aproximaciones con ERC, como la reunión que mantuvo el 16 de noviembre con la diputada republicana Raquel Sans -cabeza de lista de ERC por Tarragona-, el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, y la presidenta de la Federación Regional de ERC del Camp de Tarragona, Irene Aragonès.

Líder de la corriente socialista "Juliol del 78", desde su nacimiento muy crítica con la dirección del PSC, Castillo fue cabeza de lista del PSC por Tarragona en 2015 y número dos en 2017, además de ser el primer cargo socialista que visitó a uno de los dirigentes independentistas encarcelados, en ese caso Junqueras en 2018 en la prisión madrileña de Estremera, algo que hizo a título personal y por razones de "humanidad".

Aunque Castillo fue sondeado también por los comunes, su mayor sintonía con los republicanos ha acabado siendo determinante para su decisión, no solo por su buena relación con Junqueras, sino también con la propia Raquel Sans.

El que fuera portavoz socialista en la comisión de Interior del Parlament oficializó su ruptura con el PSC el pasado 1 de septiembre cuando, en una carta enviada a la dirección del PSC y a su líder, Miquel Iceta, al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la dirección del partido en Tarragona, pidió su baja como militante por no compartir la "deriva" del partido en distintas cuestiones.

Esas posturas críticas habían llevado a un distanciamiento paulatino entre Castillo y la dirección del PSC, lo que no solo acabó suponiendo que no fuera cabeza de lista por Tarragona en 2017, sino que no se le tuviera en cuenta como posible candidato a la alcaldía tarraconense o incluso para ocupar un puesto de salida en la lista para las próximas elecciones catalanas.

Aunque Castillo llegó a representar al PSC en una manifestación de Societat Civil Catalana (SCC) en 2014, posteriormente se mostró muy duro con la relación del partido con esa entidad contraria a la independencia; e incluso la propia SCC llegó a censurar al exdiputado por haber creado una corriente catalanista y lo comparó a otros exdirigentes socialistas que acabaron dando el salto a formaciones independentistas. EFE