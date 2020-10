Un epidemiólogo español, Roger Paredes, advierte: "Es más efectivo un cierre fuerte y corto que uno gradual"

El Jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias, Roger Paredes, ha alertado de la necesidad de implantar "medidas contundentes" para controlar la segunda ola de la pandemia y ha opinado que es más "efectivo" un confinamiento "fuerte y corto" que uno "gradual".

"Estamos en una situación en la que la epidemia no está controlada y es más efectivo hacer un cierre fuerte y corto que no uno más gradual en el que quizá no conseguimos los efectos", ha señalado en una entrevista a Catalunya Ràdio este martes.

Paredes ha admitido que este tipo de decisiones tan restrictivas son "difíciles" de tomar, porque "afectan a muchísimas personas", pero ha advertido que son necesarias para poder controlar el brote "tal como está ahora".

Y es que, a pesar de que la mortalidad ha caído hasta el 13 % aproximadamente, en las últimas dos semanas se han producido muchos ingresos de pacientes por COVID-19, lo que ha llevado a activar las alarmas de los hospitales catalanes.

"Diagnosticamos a las personas antes y esta segunda ola se caracteriza por afectar gente más joven, que de por sí tienen menos probabilidades de morir", ha explicado para agregar: "Hasta ahora el sistema sanitario no estaba colapsado, pero veremos qué pasa si los casos siguen aumentando como lo están haciendo".

En el caso de Can Ruti, ha detallado, están "a tope", aunque "mejor preparados que la otra vez" lo que no quita, ha dicho, que "si siguen estos números, es posible que tengamos que dejar de hacer otras actividades".