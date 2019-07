En España estamos más acostumbrados a oír críticas contra nuestro propio país que a escuchar elogios hacia las cosas buenas que tenemos. Por eso gusta oír los aspectos positivos de nuestro país, especialmente cuando los elogios son pronunciados por alguien que viene de fuera.

Por eso, este discurso de Milton Henriquez, el embajador de Panamá en España, se ha convertido en viral en las redes sociales.

"Además de todo eso, ustedes tienen la obra de Cervantes, de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, de Rojas, que son obras de naturaleza universal. Tienen a Velázquez, a Goya, al Greco que no era español pero pintaba aquí, a Claudio Coello, también de naturaleza universal. Aquí en España, con el padre De las Casas surge la doctrina de los Derechos Humanos. Aquí en España, con el padre Vitoria en Salamanca surge la doctrina del Derecho Universal. Fray Luis de León capitaneó el equipo que hizo todos los cálculos matemáticos para confeccionar el calendario gregoriano, el calendario que usa el mundo es Made in Spain.

Administrar un imperio que va desde Alaska a la Patagonia, de Italia a las Filipinas, no es nada fácil tampoco. Indica una capacidad administrativa muy portentosa. Además de todo eso, si te acercas al siglo XX, tienen ocho premios Nobel, porque Vargas Llosa tiene doble nacionalidad. Tanto en literatura como en ciencias. Ustedes inventaron el helicóptero, que llamaron el autogiro, inventaron el submarino de Peral, inventaron el traje espacial, por el teniente coronel Herrera. Ustedes inventaron la fregona y el chupachups. Le ponen un palo a cualquier cosa y funciona..."

El embajador de Panamá ha explicado en sus redes que no tenía intención de que sus palabras se difundieran.

Queridos amigos, este vídeo es de una conversación entre amigos que no tenía la intención de ser difundido, pero no objetamos que se haga, https://t.co/NkW1i6dVgh como quiera que ha estado circulando, me han pedido que agregue lo que decía al inicio así que aquí va: pic.twitter.com/YiaQaJXtxH