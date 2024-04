El PP elevará al Senado y al Congreso el cierre de Sekurit anunciado esta semana por Saint-Gobain

La portavoz del grupo municipal del PP de Avilés y diputada nacional, Esther Llamazares, y el senador Pablo González, han anunciado este viernes que llevarán al Senado y al Congreso el cierre de Sekurit anunciado esta semana por Saint-Gobain que afecta a 160 trabajadores.

Los populares plantearán una batería de preguntas "de obligada respuesta" encaminadas tanto al Gobierno nacional como al autonómico: "¿Cuándo fue conocedor el gobierno de las dificultades de la planta?; ¿Cuándo fue conocedor el gobierno del motivo/causas de dichas dificultades?; ¿Qué reuniones o encuentros ha mantenido el gobierno con representantes de la empresa? ¿Cuándo?; ¿Qué compromisos ha asumido el gobierno tendentes a mantener la actividad de la planta? ¿Cuándo?; ¿Qué ha hecho el gobierno para facilitar la actividad de la planta? ¿Cuándo?; ¿Qué piensa hacer ahora el gobierno?".

Esther Llamazares ha considerado "un despropósito el ataque directo a las empresas" por parte de los dirigentes políticos. "Nos parece un problema serio que nunca la Administración pública, ni en Asturias ni en España, asuma ninguna responsabilidad con el cierre de empresas, industrias y problemas de esta comarca".

Pablo González ha apuntalado la reflexión aduciendo que "hay que depurar responsabilidades políticas porque esto no le puede pillar a nadie de sorpresa". "Ha habido avisos desde hace años y el Gobierno nos decía que se estaba controlando la situación, lo dijo en sede parlamentaria, aunque era mentira. Hay que decir claramente qué ha sucedido y por qué no se han tomado medidas en Asturias, por qué no se influye en Madrid para mejorar las condiciones de la industria asturiana. Pero claro, todos sabemos que la vocecita de Adrián Barbón, allí no se oye porque no la alza".

Por lo tanto, "si no se ha hecho nada, el Gobierno ha pasado de todo, ahora no se pueden rasgar las vestiduras porque tienen una parte muy importante de responsabilidad", ha acusado el senador.

"Aterrizando en el caso de Saint-Gobain, no le puede pillar al Gobierno de sorpresa. Ya los trabajadores ya se reunieron con el PP hace tres años diciendo que esto iba a pasar, que esto tenía toda la pinta de que iba a pasar y al final está pasando. Esto se denunció, se puso en conocimiento del Gobierno regional hace tres años, se llevó a comisiones de Economía e incluso al Pleno en la Junta General del Principado de Asturias y no se hizo nada. Yo recuerdo al consejero de Industria decir que tenían una oficina que velaba por que las inversiones extranjeras que viniesen para España y a Asturias en particular, estaban tuteladas y permanentemente pendientes de ellas para saber qué estaba pasando, para intentar actuar con previsión. Cero, se hizo cero. Fueron todo palabras", ha afeado el senador.

Esther Llamazares ha lamentado que la alcaldesa de Avilés, "dijera ayer que Saint- Gobain lo hizo muy mal, no sabemos con qué criterio lo dice, supongo que habrá hecho un seguimiento de sus actuaciones, pero sí sabemos que los gobiernos local, regional y nacional no lo han hecho mejor". La situación, ha apuntado, "es dramática, como lo fue Alcoa. Es dramático ver cómo una administración se vuelca para engañar a todos los ciudadanos y a los trabajadores diciendo que Alcoa no se cierra cuando todos sabíamos que Alcoa estaba cerrado. Desde luego la contribución del Gobierno central y regional no favoreció nada la situación".

"En aquel momento el Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, decía a los trabajadores de Sekurit que no pasaría con Sekurit, con Saint-Gobain lo mismo que había pasado con Alcoa, y lo cierto es que vamos camino de ello".

Llamazares ha evidenciado que "la situación es complicada para toda la Industria, pero sabiendo la dependencia de Asturias y nuestra comarca tiene de este sector, entendemos que el Gobierno no está haciendo para nada lo que tiene que hacer. Y aquí sí estamos hablando de prevención. Las empresas, la gran Industria, está sufriendo por las políticas que se están llevando a cabo desde el Gobierno central".