El elevado sueldo que cobrarán los 73 diputados que no han renovado su acta en el Congreso

El Congreso de los diputados ha autorizado la indemnización por cese a los 76 diputados de la pasada legislatura que, porque no competían o porque sus candidaturas no obtuvieron los votos necesarios, no han conseguido renovar el escaño en las pasadas elecciones generales. El reglamento de la cámara indica que esto es posible siempre y cuando los diputados que no hayan renovado, hayan estado previamente un mínimo de dos años en el cargo.

La cuantía de esta indemnización es el equivalente a una mensualidad del sueldo básico de los diputados (la asignación constitucional) por cada año de mandato en el Congreso o fracción superior a seis meses. Se va pagando mes a mes hasta un máximo de dos años.

Actualmente esta asignación constitucional está fijada en 2.981,86 euros el mes y las mensualidades autorizadas por la Cámara son alrededor de 410, por lo que en total se ha planeado dedicar más de 1,2 millones de euros para abonarlas. Eso sí, el gasto puede no alcanzar esa cifra si algún beneficiario empieza a recibir otros ingresos antes de agotar el periodo de percepción de su indemnización

INCOMPATIBLE CON OTRAS RETRIBUCIONES

Aun así, la indemnización es incompatible con cualquier otra retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado.

La mayoría de los diputados que han obtenido autorización de la Cámara para percibir esta indemnización son del PP y de Unidas Podemos. Además, figuran en la lista 11 exdiputados del PSOE, tres de Ciudadanos, los tres de Compromís que no han renovado escaño, uno de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y otro del PDeCAT.

Los más veteranos y, por tanto, los que tienen derecho a una indemnización por cese más amplia son el exportavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, y los 'populares' Teófilo de Luis y Ramón Moreno Bustos. A los tres se les ha autorizado a cobrarla durante 23 meses con lo que, si sus circunstancias no cambian y no encuentran otros ingresos, podrán acabar percibiendo un total de 68.582 euros.