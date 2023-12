EEUU.- Trump se desdice y no testificará en el juicio por fraude de Nueva York

El expresidente estadounidense Donald Trump ha anunciado este domingo que ha decidido que no testificará en el juicio por fraude en el que está acusado en un tribunal de Nueva York y se desdice así de su postura previa.

"Como sabe todo el mundo, he testificado con mucho éxito y decisión en el juicio corrupto dirigdido por (Joe) Biden del fiscal general de Nueva York amañado contra mí", ha publicado Trump en su red social, Truth Social.

"Basándome en lo anterior y en el hecho de que el testimonio irrefutable de nuestro testigo experto ha sido tan potente y irrebatible y en que yo ya he testificado y no tengo más que decir más que esta es una injerencia electoral (¡campaña de Biden!) y una caza de brujas que no sirve para nada más que para alejar a las empresas de Nueva York, no voy a testificar el lunes", ha añadido.

Según la Fiscalía, Trump infló su patrimonio neto personal ante las instituciones financieras en 3.600 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros) entre 2011 y 2021.

El origen de la demanda se remonta a 2019, cuando el antiguo abogado de la empresa, Michael Cohen -- quien fue además el encargado de realizar los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels-- planteó preguntas sobre su estado financiero ante el Congreso.