EEUU.- Meadows se declarará culpable de cargos federales a cambio de testificar bajo inmunidad limitada, según medios

Mark Meadows, quien fuera jefe de Gabinete del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, ha aceptado un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense y se declarará culpable de cargos federales a cambio de inmunidad limitada en el marco de la investigación por los documentos clasificados hallados en la residencia del magnate en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

En virtud del acuerdo, Meadows declarará como testigo en la investigación impulsada por el abogado Jack Smith sobre los documentos clasificados, si bien el Departamento de Justicia le otorgará a cambio inmunidad limitada, ha informado el diario 'The Independent'.

El citado medio también ha informado que el abogado especial Jack Smith acusará a Trump tan pronto como el jueves. "Nadie me ha dicho que estoy siendo acusado, y no debería estarlo porque no he hecho nada malo", ha reaccionado el exmandatario en su perfil de la red social Truth Social ante estas informaciones.

Meadows compareció en la víspera ante un tribunal federal por el caso, si bien el abogado que le representa, George Terwilliger, no avanzó si el que fuera jefe de Gabinete del presidente Trump se declararía culpable de cargos federales, según informó la cadena CNN.

El fiscal encargado de la investigación, Jack Smith, ha buscado el testimonio de una variedad de personas cercanas a Trump, desde sus propios abogados que lo representan en el asunto, hasta el personal que trabaja en los terrenos de Mar-a-Lago, incluido un ama de llaves y meseros de restaurante.

El Departamento de Justicia ha estado investigando el posible mal manejo de los registros de seguridad nacional y la posible obstrucción de los mismo durante aproximadamente un año. Los agentes del FBI recuperaron más de 100 documentos clasificados durante una búsqueda en Mar-a-Lago el pasado mes de agosto. Desde entonces, el equipo legal de Trump ha entregado material clasificado adicional.