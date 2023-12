El PP duda que Sánchez quiera pactar con Feijóo al estar "amordazado" por sus socios: "Espero que no le cite en Ginebra"

Tellado avanza que el PP pedirá "garantías" para poder reformar el artículo 49 y que no sea una "trampa" para abrir temas territoriales

Dice que el Senado debe proceder al nombramiento del magistrado del TC que corresponde al PP y afea al Gobierno haberlo "bloqueado"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha cuestionado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiera llegar a acuerdos con el PP porque está "amordazado" por sus socios, si bien ha confirmado que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a una reunión si le convoca. Eso sí, ha defendido que se celebre en el Congreso y "no en Ginebra, como hace con sus socios".

"No sé si Sánchez en realidad quiere llegar a acuerdos con el Partido Popular. Lo que creo es que no puede porque no le dejan sus socios", ha declarado Tellado, después de que el presidente del Gobierno haya anunciado su intención de reunirse con el jefe de la oposición antes de Navidad para hablar sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma de la financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Carta Magna para eliminar el término disminuido.

En una entrevista concedida con Europa Press, Tellado ha asegurado que Sánchez debería ser "más respetuoso" con "el líder de la oposición" porque está hablando de una llamada "que todavía no ha realizado". "Hay que ser respetuosos en las formas", ha subrayado, para añadir que "por supuesto" que Feijóo está "dispuesto a hablar de cuestiones de Estado claves para el futuro del país".

"FEIJÓO ACUDIRÁ SIN VERIFICADOR"

Sin embargo, ha señalado que el PSOE "ya no es un partido de Estado" porque dejó de serlo "desde que lo dirige Pedro Sánchez", quien "es presidente del Gobierno gracias a partidos populistas e independentistas, que le impiden pactar cualquier cuestión con partidos de Estado como el PP".

Según Tellado, hoy tienen en España un presidente "amordazado por los partidos que le han hecho presidente" y "rehén de sus propios pactos de Gobierno", algo que, según ha dicho, "le impiden mantener posturas de Estado que antes sí tenía el Partido Socialista y que ahora ha abandonado".

Además, ha expresado su deseo de que ese encuentro entre Sánchez y Feijóo se celebre "a ser posible" en el Congreso, que es el lugar "donde los partidos deberían hablar e intercambiar posiciones". "Sí puedo avanzar que a esa reunión, si finalmente es convocada por el presidente del Gobierno, Feijóo acudirá sin verificador y sin mediador. Y sí esperamos que se pueda producir en suelo nacional y que Pedro Sánchez no nos convoque en Ginebra, como hace con sus socios de Gobierno", ha ironizado.

SOBRE CGPJ: "EL PSOE NO VA A TOMAR EL PELO AL PP"

En cuanto al CGPJ, el portavoz parlamentario del PP ha recalcado que Sánchez "no quiere renovar el Consejo" sino que quiere "controlarlo", y ha reiterado que la propuesta de su formación pasa por renovar el órgano de gobierno de los jueces "al mismo tiempo" que se reforma la Ley del Poder Judicial para "avanzar" en la "despolitización" de la Justicia que "demanda Europa".

"Todo lo que vaya en esa dirección contará con el respaldo y el estudio del PP", ha apostillado, para avisar que no están "dispuestos a someterse a un nuevo engaño por parte del PSOE" como ya ocurrió en 2022 cuando, según ha dicho, el Gobierno negociaba con su partido y a la vez pactaba con los independentistas la eliminación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación.

Tras insistir en que "no van a tomar el pelo" al PP, Tellado ha afirmado que el Partido Socialista "no está en condiciones de sentarse a esa mesa y llegar a un acuerdo real, efectivo y leal con el Partido Popular". Yo creo que hoy el PSOE es un partido menos de fiar que nunca", ha aseverado.

Al ser preguntado si al PP le parecía bien la 'fórmula Guilarte' consistente en cambiar las funciones del CGPJ y trasladar a una comisión de jueces la función de nombrar a cargos de la Justicia, Tellado ha evitado entrar en "futuribles" porque ni les ha llamado Sánchez y son propuestas que "ni siquiera han sido planteadas en ninguna mesa". Dicho esto, ha reiterado que "el bloqueo quien lo provoca es el PSOE y Pedro Sánchez", que quiere "controlar el Consejo" y no renovarlo. "Que no cuenten con nosotros para esa operación", ha abundado.

Al ser preguntado si Feijóo exigirá a Sánchez en esa reunión que se desatasque el nombramiento del magistrado del Tribunal Constitucional por el Senado que corresponde proponer al PP, Tellado ha afirmado que "no tiene ningún sentido que eso se haya bloqueado". "Y por lo tanto, es evidente que el Senado debe proceder a ese nombramiento", ha resaltado.

En este punto, ha denunciado que el Gobierno tenga "mucho interés" en renovar el CGPJ pero haya buscado el "bloqueo" en asuntos como éste. "Vamos a esperar a que esa llamada se produzca y vamos a ver en qué términos se produce y qué es lo que finalmente Pedro Sánchez pretende", ha agregado, sin aclarar si Feijóo llevará este tema a su encuentro con Sánchez.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LO QUE DEFIENDE EL PP

Sobre la reforma de la financiación autonómica que Sánchez quiere llevar también a esa reunión, Tellado ha expresado la "gran preocupación" que hay "por parte de muchos gobiernos autonómicos" con esta cuestión porque "ha sido objeto de mercadeo" entre Sánchez y sus socios de investidura, ofreciendo "de forma unilateral a partidos independentistas financiación extra para determinados territorios".

"Hay que actualizar el modelo de financiación autonómica, por supuesto, todo el PP está de acuerdo. Hay que financiar en función del coste de la prestación de los servicios, por supuesto, y cualquier negociación de la financiación autonómica debe hacerse de forma multilateral, es decir, con todos a la vez y en la misma mesa", ha explicado.

Al ser preguntado si el PP llevará posición común o cada CCAA negociará en función de sus intereses, Tellado ha señalado que la financiación debe negociarse "no entre partidos sino entre Gobierno central y gobiernos autonómicos" y ha subrayado que el criterio debe ser "financiar los servicios públicos en función del coste en cada lugar de España". "Pero financiamos el coste de los servicios, no financiamos territorios", ha dicho, para destacar que "ése es el punto común que une a todos los representantes del PP".

ARTÍCULO 49 PARA ELIMINAR EL TÉRMINO DISMINUIDO

En cuanto a la reforma del artículo 49 de la Carta Magna, Tellado ha reconocido que el PP es "sensible" a esa modificación para eliminar el término disminuido de la ley fundamental, pero ha dicho que exigen al PSOE "garantías" de que esa modificación "no abra la puerta a que sus socios, los partidos independentistas, aprovechen el momento de las enmiendas para colar por la puerta de atrás cambios en la Carta Magna que puedan afectar a la unidad territorial" del país.

Según ha dicho, se trata de impedir que "aprovechando esa modificación se abra la puerta para que los socios de Sánchez consigan lo que quieren", dado que "no creen ni en la Constitución ni en el marco jurídico" vigente.

Tellado ha asegurado que el PSOE "no es de fiar" y ha insistido en que su partido quiere "garantías" para que esta reforma no sea "una trampa" y "no abra una situación indeseable para España". "Yo creo que el Partido Socialista tiene que dar garantías de que ese proceso de modificación de ese artículo no se convierte en otra cosa. Si es capaz de dar las garantías necesarias, creo que esa modificación puede ir adelante y de forma rápida", ha manifestado.

Finalmente, ha censurado la ausencia de los socios de Sánchez del acto del Congreso de jura de la Constitución de la Princesa de Asturias o el 45 aniversario de la Carta Magna. "Sánchez gobierna de la mano de los antisistema", ha exclamado.