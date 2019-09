En breves minutos se dará a conocer el veredicto en el juicio contra Ana Julia Quezada:

Hasta ahora, el jurado no considera probado el ensañamiento de Ana Julia Quezada, pero sí será condenada por asesinato con alevosía

Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel, aguarda ya en el centro penitenciario El Acebuche de Almería a ser llamada a la Audiencia Provincial de Almería para escuchar la lectura del veredicto del jurado popular que deberá declararla culpable o no de hasta cinco tipos delictivos.

El jurado ha recibido este miércoles el objeto del veredicto, de 22 páginas y dividido en cinco partes, con diferentes hechos favorables o desfavorables para la acusada. Los primeros necesitan de cinco votos a favor para considerarse probados, los segundos de siete de los nueve votos posibles, y deben ser adecuadamente justificados de acuerdo a las pruebas de la causa.

El abogado de la acusación, Francisco Torres, dice que "todo lo que hemos dicho lo hemos probado y esperamos que nos den la razón", aunque siempre queda la duda de "si nos hemos explicado bien o mal, si han entendido bien o mal. Ha subrayado que los padres de Gabriel se encuentran "mal", y ahora espera que "el jurado tenga la sensibilidad que merece el asunto".

"A partir de ahí, todo es más fácil", ha apuntado. "Habrá que ver. Es algo que en general no me gusta. Vaticinar el futuro no es mi función. Toca esperar que se haga justicia"; ha dicho al ser interpelado sobre si considera que el jurado validará sus tesis el abogado de Ana Julia, Esteban Hernández Thiel