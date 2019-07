DIRECTO | "Vamos a cambiar la legislacion porque no queremos manadas ni lobos solitarios en las calles"

"Para mi Gobierno no puede existir una relación sexual sin consentimiento expreso de la mujer, el silencio no equivale a una afirmación; vamos a cambiar la legislacion porque no queremos manadas ni lobos solitarios en las calles de nuestro país"

Causa feminista e Igualdad: "Hay que lograr que no haya más mujeres muertas por violencia machista. Las mujeres no solo sufren violencia y agresiones, siguen sufriendo una brecha salarial que se nota cuando tienen que cobrar pensiones. Es innegable que todavía existen techos de cristal en muchas empresas y sectores. El 83% de los hogares monoparentales están compuestos por mujeres e hijos y el 40% sufren pobreza, por ello les propongo una nueva ley de familias que acoja a todo tipo de familias".

"Nos comprometemos a poner en marcha medidas para reducir plásticos y la descarbonización. España es el país con más reservas del mundo de la bioesfera y para estar a la altura vamos a poner en marcha medidas porque de nosotros depende hacer de esa riqueza, recursos para la llamada España vacía".

Cambio climático: "Es un desafío. Vamos a avanzar en una triple dirección con una ley de movilidad sostenible de la mano del sector de la automoción, y una lucha sin cuartel contra la contaminación en el ámbito urbano. Quiero ser muy claro y se lo digo a las administraciones locales, nadie va a parar Madrid Central".

"Apostaremos por la digitalización educativa, en un solo año me comprometo a incorporar en la Formación Profesonal un módulo sobre digitalización. Vamos a apostar por la Formación Profesional con 80 nuevas titulaciones atractivas para nuestro jóvenes"

Bono social de accedo a internet e impulsaremos una carta de derechos digitales y para ello habrá un plan de Ciberseguridad.

Cultura: "Crearemos la oficina del autor porque es necesario apostar por la ciencia".

"Vamos a impulsar un pacto de estado por la industria para contribuir a mejorar la competitividad de nuestra economía para que sea un motor de crecimiento"

"Me comprometo a que esta legislatura sea la del Pacto por la Ciencia y crearemos una entidad pública de financiación de la innovación y emprendimiento y aprobaremos una ley de starapps"

"España está en posición de liderar la revolución tecnológica y no podemos perder esta oportunidad. Solo en nuestro país hay más fibra tecnologica que en el resto de los países más avanzados y tenemos en suma las mejores llaves del futuro". "Vamos a convertir a España en un país de referencia, no podemos retroceder en inversión en I+D+I.

"Asumo el compromiso de reducir en cinco años el deficit de la Seguridad Social y avanzar en nuevas medidas que ayuden al sostenimiento del Sistema Público de Pensiones para ello hay que avanzar en el Pacto de Toledo".

Pedro Sánchez anuncia que se propone que "España sea el primer país que reconozca el derecho a la educación a lo largo de toda la vida"

"Me comprometo a traer a la cámara un nuevo estatuto de los trabajadores que exija que la contratación indefinida sea la forma de contratación, un estatuto para las próximas generaciones y un estatuto del becario. Y una racionalización de horarios para compaginar vida laboral y familiar. El reto es situar a nuestro país en la vanguardia de la renovación tecnológica y sobre todo en la vanguardia de un nuevo sistema económico".

Economía: "Estos seis retos hay que afrontarlos con urgencia si no queremos perder el tren del progreso. Nuestra economía crece de forma robusta, pero tiende a aminorar el ritmo de crecimiento". "Este mes de julio el número de parados caerá por debajo de los tres millones de parados. Por primera vez desde el inicio de la crisis se cuenta con superávit, pero tenemos como objetivo sanear las arcas públicas".

"España es un gran país admirado y admirable, hace 40 años se inició la primera trasformación en esta legislatura les propongo que iniciemos la segunda gran trasformación"

Pedro Sánchez ha vuelto a hacer referencia en su discurso a la Guerra Civil y los 40 años de dictadura para remarcar una vez más su intención de sacar a Franco del Valle de los Caídos: "España no puede tener un mauselo dedicado al dictador"

Sobre los intentos independentistas de Cataluña, Sánchez ha recordado que formamos parte de un todo mayor, Europa, "Europa es paz y debe ser el ámbito en el que se superen las rivalidades entre los países, ¿qué sentido tiene sembrar la desunión o levantar fronteras internas cuando hay que derrivar fronteras externas? Es ir contra nuestra historia"

Quinto Reto: Lucha contra la pobreza y la desigualdad social "España debe estar en la primer línea de la lucha contra la desigualdad social"

Cuarto reto: "España debe ser un referente mundial del feminismo y de la lucha por la igualdad"

"El tercer desafío es el cambio climático al que España está muy expuesto, la contaminación del aire mata y acorta la vida de muchas personas ¿es esta la sociedad que queremos para nuestros hijos y nietos? Los jóvenes piden que detengamos esta amenaza suicida, España debe liderar la lucha contra el cambio climático convirtiendo esta lucha en una oportunidad"

"Lo que está ocurriendo en nuestro país y en el resto del mundo es que con la tecnología surgen nuevos trabajos plenarios. En esta era de la revolución digital la pregunta es ¿dónde queremos poner a España?

"Hay seis objetivos en los que España se juega su futuro: el primero es la principal preocupación de los ciudadanos, el empleo digno y la sostenibilidad del Sistema de Pensiones". "Junto a la elevada tasa de desempleo hay una elevada tasa de temporalidad. Esta realidad del mercado laboral hace que muchos españoles sufran precariedad, 14 de 100 trabajadores son pobres en nuestro país, los autónomos sufren demasiadas cargas administrativas". Una economía moderna no puede excluir a una de cada 6 personas en edad de trabajar. Esta legislatura debe alumbrar un nuevo Pacto de Toledo para salvaguardar nuestras pensiones

"Los españoles ya hicieron los que tenían que hacer votar, ahora nosotros tenemos que desbloquear la formación de un Gobierno" y añade Pedro Sánchez que "estamos eligiendo entre que España tenga o no tenga Gobierno".

" Me dirijo a ustedes en nombre de un partido que suma más escaños que las dos siguientes fuerzas más votadas, en nombre de un partido que quiere hacer efectivo el mandato de las urnas: que España avance y lo haga en convivencia y concordia y eligieron crecimiento y prosperidad y extirpar la corrupción de la vida pública, eligieron la limpieza en la vida pública"

"El 28 de abril, los españoles avanzaron y no dar un paso atrás. Avanzar y no cuestionar nuestro sistema de administración territorial, avanzar y no vanalizar sobre la violencia que sufre la mitad de la población por el hecho de ser mujer", añade que "ójala que este mandato de avanzar sirva para que los dos partidos conservadores se aparten de la ultraderecha".

Sánchez comienza su discurso apelando a la responsabilidad de los diputados para que España tenga un nuevo Gobierno:

12.08 horas. Pedro Sánchez Castejón ocupa la tribuna de los oradores del Congreso de los Diputados. Tras una fuerte e intensa ovación de la bancada socialista, Sánchez comienza su discurso acordándose de la primera sesión de investidura hace cuatro décadas, haciendo una referencia especial a que no estaban los disparos en el techo tras el intento del Golpe de Estado de Antonio Tejero y que, incluso, en el hemiciclo se fumaba.

El pleno se inicia con el acatamiento de la Constitución de los nuevos parlamentarios que han sustituido a otros que presentaron su renuncia y lectura de la candidatura a la Presidencia del Gobierno

Pedro Sánchez es el séptimo candidato a la Presidencia que se expone al debate de investidura del Congreso. No es su primera vez, ya afrontó una investidura en 2016.

12.00 horas.- Comienza el pleno de investudura que presenta novedades: el primer pleno que moderará la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras la convulsa constitución de las Cortes del 21 de mayo; la ausencia de cuatro diputados catalanes, suspendidos por estar presos; o la puesta de largo de Vox en una sesión parlamentaria, y más concretamente de su líder, Santiago Abascal.