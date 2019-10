DIRECTO | Carreteras cortadas y manifestaciones en Cataluña tras la sentencia del 'procés'

10: 56h | Recordemos que los Mossos d’Esquadra han restringido el acceso a la estación de Sants de Barcelona. Desde Mossos han indicado que hay “algunos accesos cerrados” y hay fuerte presencia policial en la puerta principal.

Exterior de la estación de Sants a primera hora de la mañana

10:45h | Los Comités de Defensa de la República (CDR) han hecho un llamamiento a concentrarse ahora mismo a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Barcelona.

"Ante una sentencia que condena el ejercicio de los derechos fundamentales, respondemos como pueblo! Parar, protesta, baja a la calle. En nuestra sede nacional, nos hacemos sentir! Atento a las convocatorias. Contra la sentencia, independencia! #ObjectiuIndependència", ha escrito en su cuenta de Twitter la ANC.

⬛️⬜️�� Davant d’una sentència que condemna l’exercici dels drets fonamentals, responem com a poble! Atura’t, protesta, baixa al carrer. A la nostra seu nacional, ens fem sentir!

�� Atent a les convocatòries.

��Contra la sentència, independència! #ObjectiuIndependència pic.twitter.com/W7nqX1eEGC — Assemblea Nacional �� (@assemblea) October 14, 2019

10:41h | El Ayuntamiento de Girona ha suspendido las actividades institucionales programadas y ha convocado un pleno extraordinario de rechazo a las condenas a los presos independentistas que se celebrará en un plazo máximo de 48 horas, según informa el consistorio.

Además, la alcaldesa, Marta Madrenas (JxCAT), comparecerá este mediodía en la Plaza del Vi, frente a las puertas del consistorio, para leer un manifiesto de respuesta a la sentencia del "procés".

El texto de Madrenas está firmado por su formación y por Guanyem y ERC.

10:35h | Òmnium Cultural ha hecho un llamamiento en protesta por la sentencia que ha condenado a su presidente, Jordi Cuixart, a 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta. Un buen número de personas han respondido y se reúnen frente a la sede de la entidad soberanista en Barcelona.

⚠️[ÚLTIMA HORA] La sentència als líders socials i polítics és pública. L'Estat els condemna a 100 anys de presó per haver fet possible que exercissim el dret a votar. En breu t'informarem de què fer i on seran les mobilitzacions pacífiques!#EnsCondemnenATots #HoTornaremAFer — Òmnium Cultural (@omnium) October 14, 2019

10:20h | Los estudiantes de la Zona Universitaria de Barcelona han cortado la Diagonal en su marcha hacia la plaza de Cataluña, donde están llamados a las 12.00 horas. También hay cortes en Gran Via, Via Laietana y la Via Augusta. La protesta ya afecta también a la Ronda de Dalt en ambos sentidos.