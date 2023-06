La Diputación de Valladolid desarrolla los proyectos 'Let me tell you' y 'Think Cir Eco' del programa Erasmus +

La Diputación de Valladolid impulsa los proyectos 'Let me tell you' y 'Think Cir Eco' del programa Erasmus+ financiados por la Unión Europea, que cuentan con una financiación de 370.000 euros de la Union europea dirigidos a la formación de personas mayores de 55 años en el medio rural.

La Diputación de Valladolid es la institución responsable de coordinar estos proyectos de ámbito europeo y velar por el cumplimiento de su ejecución. Ambos tienen una duración de 24 meses, con fecha de finalización el 30 de noviembre de 2024, y ambos van enfocados a la educación de personas adultas de nuestra provincia.

'Let me tell you' --'Déjame contarte'--, consiste en formar a personas mayores de 55 años, ubicadas en zonas rurales de la provincia, en competencias digitales para editar vídeos que promueven el turismo local y ponen en valor nuestro patrimonio histórico y cultural.

Los vídeos darán a conocer aspectos variados de nuestra cultura, tal y como nuestras tradiciones, edificios o lugares históricos de interés poco conocidos, así como a artistas que hayan aportado y enriquecido nuestro patrimonio cultural.

El objetivo final del proyecto es promover un turismo diferente e innovador: escuchar desde la voz de la experiencia, anécdotas e historias desconocidas del público, y que, sin este testimonio, se quedarían en el olvido para siempre.

'Let me tell you' cuenta con la participación de cinco ONGs, empresas e instituciones socias procedentes de España, Grecia, Rumanía y Polonia.

Cada uno replicará la formación y la realización de los vídeos promocionales en sus países, por lo que se prevé una participación mínima de 80 personas adultas mayores de 55 años, acompañadas por educadores y expertos en competencias digitales, turismo y cultura, así como instituciones colaboradoras.

'THINK CIR ECO'

'Think Cir Eco' --Piensa economía circular-- es un proyecto multidimensional diseñado para promover la Economía Circular entre jóvenes y adultos con baja cualificación, así como para capacitar a los educadores para que adquieran metodologías de enseñanza que fomenten el emprendimiento en la Unión Europea.

Los objetivos de este proyecto están dirigidos a la inserción de jóvenes y adultos en el mercado laboral a través de los principios de la Economía Circular y el desarrollo de la competencia emprendedora en la educación.

Para ello, 'Think Cir Eco' tiene dos ejes principales ya que por una parte, capacitar a las personas que trabajan con jóvenes y adultos con escasa cualificación para que puedan desarrollar sus competencias sobre la economía circular.

Por otra, integra la planificación y el desarrollo de la formación a estos jóvenes y adultos para apoyarles en el desarrollo y adquisición de competencias y habilidades personales y de emprendimiento, y formarles específicamente en economía circular.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La formación que se diseñará para los jóvenes y adultos con escasa cualificación constará de una plataforma de formación online y de talleres prácticos.

Además, con el fin de dinamizar la formación, se integrarán metodologías activas de enseñanza que incorporarán las competencias del marco europeo EntreComp, que propone una serie de áreas y competencias para fomentar el emprendimiento desde el punto de vista personal, educativo y laboral.

Nuevamente, se prevé una participación mínima en la formación de 80 personas entre todos los países participantes, que en este caso son ONGs, empresas e instituciones socias procedentes de España, Austria, Italia, Grecia y Rumanía. Además, se contará con el apoyo y la colaboración de varias instituciones y de emprendedores europeos.