El dinero que no llegará con el Ingreso Mínimo Vital: 1.000 millones de vacío presupuestario

Mayo de 2020. En esa fecha, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dirigido por Escrivá anuncia a 'bombo y platillo' una medida. Seguro que has escuchado hablar sobre el Ingreso Mínimo Vital, una iniciativa derivada de la crisis de la pandemia. Su objetivo era evitar que muchas familias se quedaran sin ingreso alguno. De hecho, parecía una tabla de salvación para la ciudadanía que había sufrido un duro golpe económico por la covid-19.

Las ayudas son de una cuantía que varía en función de sus ingresos y los de sus familiares cercanos y personas a cargo. Oscilan entre los 448 euros mensuales a los 1.033 como máximo y pueden solicitarse a través de la web del Ministerio. Ya ha transcurrido más de un año desde que la medida viese la luz y provocó discrepancias internas entre Escrivá e Iglesias. Meses después de que el Ingreso Mínimo Vital fuese una realidad, el por aquel entonces vicepresidente del Gobierno calificó de "inaceptable" el retraso en la tramitación de solicitudes. Una contundente crítica de Iglesias que llegaba tras hablar de esta medida, en declaraciones a los medios, "como el mayor avance en derechos sociales en España desde la aprobación de la ley de dependencia (en 2006)".









Esa lentitud en la llegada de las ayudas continúa siendo una realidad a día de hoy. Según publica el diario ABC, a falta de catorce días para que acabe el año, los datos de ejecución presupuestaria de la que prometía ser la medida 'estrella' del Gobierno evidencian el fracaso. Las cifras reafirman esta premisa. De los 2.988,36 millones presupuestados, hasta octubre se han abonado 1.564 millones. Esto se traduce en el 57,3% del total.









Por tanto, si la celeridad continúa a este ritmo, todo apunta a que a final de año no se gastará cerca de 1.000 millones del presupuesto designado (en un principio) al Ingreso Mínimo Vital. Fuentes del departamento dirigido por Escrivá aseguran al medio anteriormente citado que esta cuantía irá aumentando en línea con el aumento de los beneficiarios. Un cierto optimismo que no compartiría la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Según ha indicado su presidente, "las sucesivas modificaciones del real decreto ley que regula el IMV han propiciado un aumento de resoluciones positivas". No obstante, alerta de que "la complejidad del procedimiento y los exigentes requisitos" provocan que se produzcan tantas denegaciones.

Las cifras permanecen, más de un año después, muy lejos de los objetivos que se marcó el Gobierno. La idea inicial era la de llegar a 850.000 hogares y favorecer a 2,3 millones de personas. Y nada más lejos de la realidad. Hace tres meses, esta prestación solamente había llegado a 350.000 hogares. Una diferencia importante si comparamos estas cifras.

En los últimos meses, el Ministerio de Escrivá ha tratado de ejecutar varias modificaciones de esta norma para llegar a más ciudadanos. Una de ellas ha sido el complemento de ayuda a la infancia de entre 50 y 100 euros por hogar con niños de hasta 18 años. También destaca la subida en los umbrales de renta y patrimonio, así como la supresión del cómputo de la renta en el cobro de las prestaciones por desempleo o dependencia. Pero la lentitud en la aprobación de ayudas continúa siendo una realidad.

Así, el Ingreso Mínimo Vital no termina de alcanzar a la ciudadanía. Los numerosos cambios del real decreto ley que regula el IMV no son suficientes para llegar a más personas. Y esa medida que parecía luchar contra las desigualdades económicas y que alababan Escrivá e Iglesias... ha resultado ser más un fracaso que un éxito, por las escasas personas que han accedido (de momento) a la ayuda.