Díaz Ayuso da plazo a VOX hasta mañana para decir "sí" a su investidura

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado a Vox de plazo hasta este martes a las 12:00 horas para darle un "sí" a su investidura como presidenta regional.

En una entrevista con esRadio, Díaz Ayuso ha precisado que el PP y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo, fruto de las reuniones que han mantenido ambos partidos en las últimas semanas, que consta de 155 puntos y que recoge "muchas de las propuestas de Vox".

En esos 155 puntos se recoge lo más importante de los dos programas electorales, de manera que cuando empiecen a gestionar las distintas consejerías se puedan llevar a cabo las medidas estrella de ambas formaciones, ha explicado.

Las medidas se resumen en la libertad educativa, las rebajas de impuestos, la revisión "exhaustiva" de todas las subvenciones que hay en la Comunidad de Madrid, la reducción a la mitad de las listas de espera en sanidad, reforzar la atención primaria o promover la innovación y hacer frente al reto digital.

"Son perfectamente compartibles (las medidas) por los votantes de los tres partidos", ha señalado la candidata del PP.

Díaz Ayuso ha insistido en que "todas las propuestas" que le ha trasladado Vox están en el acuerdo con Ciudadanos y que se ha encargado personalmente de que esas competencias recayeran en el PP.

"Vox no tiene motivos, ahora mismo, en Madrid para decirme 'no' a esa investidura y a mí me gustaría y le emplazo mañana hasta las doce de la mañana para darnos un 'sí' y, luego, ya en el debate de investidura, mostrar todas las discrepancias que quieran y, desde luego, tienen toda una legislatura por delante para hacer una oposición", ha destacado.

Díaz Ayuso ha asegurado que entiende "las molestias que pueda sentir Vox, porque hay que tener en cuenta que durante todo este tiempo Ciudadanos ha manifestado no tener ningún tipo de intención de sentarse y de negociar nada con Vox y, sin embargo, necesitan a Vox".

Ha resaltado que, "gracias a Vox y al PP, Ciudadanos hoy preside la Asamblea de Madrid y, gracias a Vox, el PP podría presidir la Comunidad y Ciudadanos tener un vicepresidente y la mitad del Gobierno", por lo que "sin Vox esto no sale, nos necesitamos los tres".

La candidata del PP ha indicado que "uno y otro" (Ciudadanos y Vox) tienen tantas cosas en común que le sorprende que no lo vean.

A continuación, se ha preguntado "quién estaba acosando de esa manera intolerable a Ciudadanos el sábado" -en la manifestación del Orgullo 2019- y ha respondido que fueron "los mismos que han acosado a Vox en Barcelona".

"En este país hay dos líneas, el que acosa y el acosado. ¿De qué lado estás? Ellos tienen muchísimas más cosas en común, aunque luego hay esas diferencias y se tienen que dar cuenta de que, por ejemplo, Vox está siendo utilizado por la izquierda para acomplejar a Ciudadanos contra el PP y eso es exactamente lo que pasó el sábado", ha recalcado.