Díaz Ayuso (PP) analizará el documento de medidas que presentará Vox e intentará "buscar un entendimiento"

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, analizará el documento de medidas que tiene presentar Vox mañana para la Comunidad de Madrid y si hay algo en lo que no está conforme, buscará la manera de transaccionarlo para buscar "un entendimiento".

A la entrada a La Razón, a una conferencia de Juan Manuel Moreno, Díaz Ayuso ha incidido en que "no peligra en absolutamente" su investidura pero ha hecho hincapié en que las negociaciones son "procesos difíciles", en los que hay días buenos y malos, pero en la que lo importante es "el resultado"".

"Estoy convencida de que los ciudadanos no entenderían que no nos pusiésemos de acuerdo en líneas fundamentales. Todos aquellos que han votado a PP, Ciudadanos y Vox no quieren que la izquierda gobierne Madrid", ha manifestado.

La 'popular' se ha mostrado convencida de que conseguirán alcanzar "un entendimiento" entre las tres formaciones y para ello está "absolutamente dispuesta a tenderle la mano a unos y a otros para que esto acabe pronto y bien".

En cuanto a la posibilidad de que Vox entre en el Gobierno, ha incidido en que ahora los de Abascal no están hablando de eso, sino que lo que les impronta es "el programa". "Vamos a ver qué propuestas nos hacen y cómo podemos entendernos, como ya ha ocurrido en otras comunidades", ha recalcado.