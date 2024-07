Díaz afirma que ampliar las funciones de la CNMC ante la desinformación "no funcionará"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sostenido este jueves que ampliar las funciones de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) para hacer frente al reto de la desinformación "no funcionará" y no es la propuesta de Sumar.

La titular de Trabajo y líder de Sumar dentro del Gobierno de coalición ha expresado su disconformidad con la prepuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "ampliar las funciones" de este órgano para que la CNMC supervise el cumplimiento de las normas frente a la desinformación, como ya hace con las del sector audiovisual.

Díaz ha participado este jueves en el Fórum Europa, en el que ha subrayado que el plan de regeneración anunciado ayer por Sánchez no está cerrado y se va a negociar con los grupos políticos.

La propuesta de Sumar, que el pasado miércoles anunció en rueda de prensa en el Congreso, consiste en crear una autoridad independiente, un Consejo Estatal de Medios, que asuma de forma imparcial las funciones regulatorias en materia audiovisual y de la prensa escrita.

La opción de Sánchez, a falta de detalles, es ampliar las funciones de la CNMC para que este órgano garantice "la supervisión y el cumplimiento" de las medidas del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que se implementarán en España.

Fuentes de Moncloa indicaron que la intención es que la CNMC supervise el cumplimiento de las normas como ya hace con las que se aplican al sector audiovisual.

La ministra de Trabajo ha pedido un debate sereno y sin frivolidad y ha reclamado que los profesionales sean "actores fundamentales" para articular una propuesta garantice tanto la libertad de expresión como el del derecho a recibir una información veraz, un "eterno debate de una complejidad delicada".

Además, ha defendido que el auge de la extrema derecha no se debe solo a las "fake news" sino también "a agujeros negros, barrios enteros que no tienen los servicios que necesitan y que han decidido no votar", y a un malestar social que se esta canalizando "a través de una herramienta que no era la habitual hasta ahora".

El portavoz parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón, ha incidido en que el plan anunciado por Sánchez es "un comienzo" y ha defendido que su grupo ha conseguido que no sea solo "un conjunto de medidas que hablen de diputados" sino que mejoren libertades, equilibren el poder y "democraticen las instituciones".

Sobre la Ley Mordaza ha apuntado que se da un "primer paso" con el PSOE para desmontar el "conjunto de entramados represivos" de la ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal y que la intención de Sumar es "desmontarlos enteros" caminando con el resto de grupo parlamentarios.